У Луцьку лікарі вперше успішно пришили жінці палець, який вона відрубала сокирою





Про це пише видання



"Це перша успішна подібна операція на Волині", - каже завідувач опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Роман Трач.



Операція тривала понад 4 години



Роман Трач розповідає, що раніше подібні операції у Луцьку не робили – хворих з ампутаціями відправляли до Києва та Львова. Та нещодавно у закладі з’явився спеціальний хірургічний мікроскоп, який зробив можливим такі втручання.



Також знадобились серйозні навички хірургів – їм довелось з’єднати кістки, сухожилля, судини та нерви.



«Працювати потрібно було нитками, тоншими за людську волосину. І це – на судині товщиною в один міліметр. Це ювелірна робота», - каже Роман Трач.



Загалом операція тривала понад чотири години. На третю добу після процедури пацієнтка почувається добре. Якщо реабілітація пройде вдало, 60% функцій великого пальця вдасться відновити.



Як зберегти відрізану кінцівку чи пальці



Роман Трач розповідає, що успіх операції великою мірою залежить від правильного транспортування ампутованого фрагмента тіла.



Так, лікар не радить промивати кінцівки чи пальці та ні в якому разі не класти їх у воду – в такому випадку тканини розбухнуть і стануть непридатними для приживлення.



«Найпростіший спосіб – покласти ампутований фрагмент в чистий сухий поліетиленовий пакет, зав’язати його, щоб не було доступу повітря. В другий пакет налити холодної води, додати льоду. Також зав’язати його і разом з першим пакетом покласти у третій. До нього додати записку з часом ампутації. Такий примітивний спосіб може допомогти транспортувати фрагмент тіла неушкодженим», - пояснює лікар.



З його слів, також потрібно попередити медзаклад про пацієнта з ампутацією, щоб там встигли підготуватись. Пришити ампутований фрагмент можна протягом шести годин.



Увага! ФОТО 18+



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 42-річна жінка з Маневицького району, рубаючи дрова, випадково відсікла собі великий палець на лівій руці. В Луцькій міській клінічній лікарні згодом його пришили.Про це пише видання Перший "Це перша успішна подібна операція на Волині", - каже завідувач опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиціРоман Трач розповідає, що раніше подібні операції у Луцьку не робили – хворих з ампутаціями відправляли до Києва та Львова. Та нещодавно у закладі з’явився спеціальний хірургічний мікроскоп, який зробив можливим такі втручання.Також знадобились серйозні навички хірургів – їм довелось з’єднати кістки, сухожилля, судини та нерви.«Працювати потрібно було нитками, тоншими за людську волосину. І це – на судині товщиною в один міліметр. Це ювелірна робота», - каже Роман Трач.Загалом операція тривала понад чотири години. На третю добу після процедури пацієнтка почувається добре. Якщо реабілітація пройде вдало, 60% функцій великого пальця вдасться відновити.Роман Трач розповідає, що успіх операції великою мірою залежить від правильного транспортування ампутованого фрагмента тіла.Так, лікар не радить промивати кінцівки чи пальці та ні в якому разі не класти їх у воду – в такому випадку тканини розбухнуть і стануть непридатними для приживлення.«Найпростіший спосіб – покласти ампутований фрагмент в чистий сухий поліетиленовий пакет, зав’язати його, щоб не було доступу повітря. В другий пакет налити холодної води, додати льоду. Також зав’язати його і разом з першим пакетом покласти у третій. До нього додати записку з часом ампутації. Такий примітивний спосіб може допомогти транспортувати фрагмент тіла неушкодженим», - пояснює лікар.З його слів, також потрібно попередити медзаклад про пацієнта з ампутацією, щоб там встигли підготуватись. Пришити ампутований фрагмент можна протягом шести годин.Увага! ФОТО 18+

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