На Волині – епідемія грипу

На Волині продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Інтенсивний показник захворюваності вищий епідемічного порогу на 38%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Епідемічні пороги перевищені в усіх районах області, повідомляєВолинський обласний лаболаторний центр.Найбільший ріст захворюваності за останній тиждень відбувся у віковій групі від 5 до 14 років (на 43%) та серед дорослого населення на 27%.Впродовж тижня грипом та ГРВІ (сумарно) захворіли понад 10 тисяч 700 осіб, що майже на 2,4 тис. осіб більше ніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 8,3 тис. осіб. Тижневий приріст захворюваності становить 28%. Із числа хворих понад 7 тис. – це діти до 17 років (66%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ збільшилась на 32%, і становить 375 проти 285 осіб попереднього тижня (3,5% від захворілих, із них 69% діти). Всього, з початку епідсезону, госпіталізовано понад 2,5 тис. осіб, із них близько 1,8 тис. (71%) дітей.З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіли понад 98 тисяч мешканців області – це 9,5% населення. За підсумками моніторингу, в епідемічному сезоні 2019-2020 рр. захворіла та ж кількість осіб, як і за аналогічний період минулого сезону. Погіршення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в області може тривати ще декілька тижнів.У Луцьку за шостий тиждень 2020 року зареєстрували понад 3,2 тис випадків грипу та ГРВІ проти 2,7 тис. попереднього тижня (ріст на 22%). Серед захворілих близько 2 тис. дітей віком до 17 років, це 61% від загальної кількості. Інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг на 30%. Госпіталізували 107 мешканців обласного центру, що на 9% більше, ніж попереднього тижня (98 осіб).З початку епідсезону припиняли навчання в 221 закладі освіти: 39 закладі дошкільної освіти та 182 загальноосвітніх школах.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру, у двох хворих (та жінка 48 років з діагнозами «Грип») із Маневицького району отримали позитивні результати, визначено вірус грипу типу А(Н1)pdm09).Нагадаємо, в області зареєстрували і летальний випадків від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Померла 49-річна лучанка, в котрої. Триває епідеміологічне розслідування.За даними статистистичної звітності, у 2019 році в області зареєстрували 12 випадків грипу (в Україні понад 16 тисяч). Натомість у 2020 7на Волині вже зареєстрували 75 випадків грипу (в Горохівському, Луцькому, Володимир-Волинському, Маневицькому, Ківерцівському районах та Луцьку).