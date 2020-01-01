У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці
Сьогодні, 11:20
У райцентрі Шацьк по вулиці Незалежності мотоцикл «Viper V250» з двома пасажирами врізався в бетонну опору зв’язку. Мотоцикліст загинув на місці ДТП.
Смертельна аварія трапилася у ніч на понеділок, 10 лютого, близької першої години ночі, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель села Мельники Шацького району. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці ДТП.
Попередньо відомо, що 19-річний та 26-річний пасажири мотоцикла не травмувалися.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Смертельна аварія трапилася у ніч на понеділок, 10 лютого, близької першої години ночі, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель села Мельники Шацького району. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці ДТП.
Попередньо відомо, що 19-річний та 26-річний пасажири мотоцикла не травмувалися.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині два дні лютуватиме негода
Сьогодні, 11:45
З церкви у Луцьку викрали гроші і коштовності
Сьогодні, 11:21
У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці
Сьогодні, 11:20
На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:16
У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 11:12
Медіа