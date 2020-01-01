У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці





Смертельна аварія трапилася у ніч на понеділок, 10 лютого, близької першої години ночі, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель села Мельники Шацького району. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці ДТП.



Попередньо відомо, що 19-річний та 26-річний пасажири мотоцикла не травмувалися.



Головне фото - ілюстративне.

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