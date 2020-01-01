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У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці

У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці
У райцентрі Шацьк по вулиці Незалежності мотоцикл «Viper V250» з двома пасажирами врізався в бетонну опору зв’язку. Мотоцикліст загинув на місці ДТП.

Смертельна аварія трапилася у ніч на понеділок, 10 лютого, близької першої години ночі, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель села Мельники Шацького району. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці ДТП.

Попередньо відомо, що 19-річний та 26-річний пасажири мотоцикла не травмувалися.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Шацьк, смертельна аварія, мотоцикліст
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