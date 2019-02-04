На Волині два дні лютуватиме негода

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Волинян попереджають про погіршення погодніх умов.
Про це на своїй сторінці у facebook пише Служба автомобільних доріг у Волинській області.
"10 лютого по Волинській області та Луцьку йтиме мокрий сніг та дощ, видимість 2-4 км, температура повітря 2-7° тепла. Передбачається посилення південно-західного вітру 15-20 м/с, пориви до 25-28 м/с (рівень небезпечності ІІ-помаранчевий)", - йдется у повідомлені.
Вітряну погоду з мокрим снігом та дощем, а також перепади температури повітря від -3+2° вночі до 2-7º тепла вдень синоптики прогнозують і на завтра, 11 лютого. На автодорогах області – можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.
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Про це на своїй сторінці у facebook пише Служба автомобільних доріг у Волинській області.
"10 лютого по Волинській області та Луцьку йтиме мокрий сніг та дощ, видимість 2-4 км, температура повітря 2-7° тепла. Передбачається посилення південно-західного вітру 15-20 м/с, пориви до 25-28 м/с (рівень небезпечності ІІ-помаранчевий)", - йдется у повідомлені.
Вітряну погоду з мокрим снігом та дощем, а також перепади температури повітря від -3+2° вночі до 2-7º тепла вдень синоптики прогнозують і на завтра, 11 лютого. На автодорогах області – можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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