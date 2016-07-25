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У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець

У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець
Учора, 9 лютого, на штучній водоймі в селі Усичі Луцького району під час вилову риби провалився під лід та втопився 24-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Тіло чоловіка вилучили з водойми працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.


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Теги: загибель, Усичі, Луцький район, лід
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