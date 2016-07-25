У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Тіло чоловіка вилучили з водойми працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 лютого, на штучній водоймі в селі Усичі Луцького району під час вилову риби провалився під лід та втопився 24-річний місцевий мешканець.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Тіло чоловіка вилучили з водойми працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

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