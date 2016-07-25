У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець
Сьогодні, 11:56
Учора, 9 лютого, на штучній водоймі в селі Усичі Луцького району під час вилову риби провалився під лід та втопився 24-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Тіло чоловіка вилучили з водойми працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Тіло чоловіка вилучили з водойми працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
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