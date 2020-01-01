Де на Волині не буде світла 11 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 ФАП
с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 6 – 43
2. 09:00-17:00
с. Когильно
Горохівський район
1. 09:00–17:00
С.р. Шклинь – водонапірна башня
С.р Шклинь – дит. Садок
ТзОВ "Волинь Агро" - столова с. Шклінь,
вул. Молодіжна, Садова, Вишнева.
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
с. Орищі вул.Гагаріна
2. 09:30-16:30
с. Грибовиця, вул.Молодіжна 1-19
вул. Миру 6,8,,23,25,29,31,33,28
вул.40р.Перемоги 1,2,3,5
3. ПЛ-10кВ 04-06 09:00-14:00
с. Древені,
с. Лугове
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП-398 09:40–17:00 м. К.-Каширський вул. Бориса Гожого
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
ЩТП-397 11:00-13:00 с. Брониця вул. Чехова
3. ПЛ-10 кВ Л-01-01 10:00-17-00 Укрпошта с. Надрічне,
с. Великий Обзир, вул.Партизанська, Нова, Вереснева, Марії Борищук
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 К
ТП-7 с.Прилуцьке
ФОП Остапенко Микола Вікторович
Сільська рада Прилуцьк КТП-7 с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська,1-17( непарні), вул.І.Богуна,1-30
вул.Жовтнева, 1-58
2. ПЛ-10 кВ 84-05 09:00-17:00 ПЛ-10 кВ 84-05
КТП-151 Дерно
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
КТП-188 Дерно
ПАТ"Укртрансгаз"
КТП-210 с.Дерно
ПАТ "Гнідавський цукровий завоод"
КТП-300 с.Дерно
Дім молитви
ЩТП-238 с.Дерно
Школа, Інтернат, насосна, котельня, майстерня
КТП-349 с.Дерно
КТП-331 с.Дерно
ФОП Середа Микола І.
ПП "Комфорт-торг"
КТП-372 с.Дерно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дерно
ПАТ "Укртелеком"
ТзОВ "Елегант"
ФОП Левашов Василь Олегович
Олицьке споживче товариство
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446 станція смт.Олика
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-467
ДТГО "Львівська залізниця " ПЛ-10 кВ 84-05
КТП-151 Дерно
вул.Жовтнева, 8-12/парні/,19-29/непарні/
вул.Жовтнева, 1-17/парні/,2,2,4,6
вул.Затишна, /повністю/
КТП-188 Дерно
КТП-210 с.Дерно
КТП-300 с.Дерно
Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
ЩТП-238 с.Дерно
КТП-349 с.Дерно
вул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, Рівненська
КТП-331 с.Дерно
вул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/
вул.Шевченка,2-42/парні,1-19/непарні/
вулШкільна,1-19,
КТП-372 с.Дерно
вул.Спеціалістів,5-41,
вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/
КТП-419 с.Дерно
вул.Жовтнева,115-179/непарні/,102-122/парні/
вул.Спеціалістів,22-38/парні/,вул.Молоді,1-10
вул.Жовтнева,73-113/непарні/,54-100/парні/
КТП-446 станція смт.Олика
КТП-467 с.Дерно
Ковельський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ"Мелодія"
ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.
ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.
ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця
ФОП Наумук С.А.
МП " Віка "
Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.
Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.
МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.
ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.
ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.
ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс"
ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.
ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М. м. Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446 09:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ
ФОП Причепа В.Г.
ПТМ"Ковельтепло"
Ф.о. Клюнда В. А.
ФОП Мулярчук Д,І
ФОП Білець О.Т. м. Ковель, вул.Ватутіна
с. Дубове
3. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №420 09:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м. Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. 09:00-17:00
с. Привітне вул. Л.Українки, провулок
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 09:00-17:00 с.Холопичі: магазин (Марчак), магазин (Табачук), пошта, АТС, магазин (Каліщук), магазин (Шемчук) с. Холопичі вул. Центральна,
вул. Шокало
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00-17:00
Артсвердловина №2,школа, церква, МТФ№3, ФОП Чмут Богдан Андрійович. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 09:00–17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І
3. ПЛ-10 кВ Л-41-05 (КТП-168, 169, 170, 175, 312, 327, 378, 390, 525, 642, 667) 09:00–17:00 Пп Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), Пп Кондратюк В.В., Пп Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Воз’єднання, Гілярова, Підгаєцька, Клечанська
4. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до к.5 ЗТП-446(КТП-33, 107(м), 233, 309, 526, 608, 623, 633, 801) 09:00–17:00 СВК «Урожай», СГТзОВ Луцький «Райсількомунгосп», ФОП Барабаш Л.Ф., СТ «Світанок» с. В.Омеляник вул.Будівельна
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 зтп-306 09:00–17:00 м. Любомль вул.Дружби, Завальська, Мохнюка, Братуня, Кібенка, Г.Крут
2. Пл.-0.4 л-3 ктп-317 09:00–17:00 с. Масловець
3. Пл.-10 л 90-01 09:00–17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки
Школа с.Грабово
Прикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово
4. Пл.-10 л 58-04 від лр-99 до лвн-52 09:00–18:00 Міська рада Будинок школяра.Пенсійний відділ.церква.костел. аптека СБУ.прокуратура м.Любомль
Магазин "Наш край" завод»світязь»
ФОП Романюк Василь Васильович
ФОП Сукнило Валентин Іванович перукарня
Магазини по вул..Незалежності
Інфекційне відділення лікарні
Приміщення старої полікліники м. Любомль вул. У.Армії, Прикордонників, Н.Ужвій, Незалежності, Костельна, Я.Мудрого
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазин, ФАП, школа, меблевий цех с. В’язівно, с. Проходи
с. В. Курінь вул. Зимичівська, х. Кльоци
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-17:00 Магазини, клуб с. Любешівська Воля вул. Шевченка
3. КТП-6 10:00-12:00 церква с. В. Курінь х. Кальки
4. КТП-11 12:00- 17:00 побут с. В. Курінь х. Заств’я
Маневицький район
1. ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ Т-1; Т-2. 10:00-17:00 Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех). смт. Колки
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 до ЛР-47. 10:00-18:00 КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-17:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-41 09:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Сокальська
2. ПЛ-0,4кВ Л-8 ТП-2 09:00-17:00 м-н.: «Реалестет», «Гідрогаз» м.Нововолинськ
вул. Автобусна 16-24,
бул. Шевченка 43-49,
пров. Комунальний, Північний
Ратнівський район
1. КТП-97 Л-1 09:30-15:00 Управління поліції, приват банк, страхова компанія оранта,земельний відділ,держказначейство, транспортна кмпанія делівері,
смт. Ратно вул.Каштанова ,1го Травня
2. КТП-22 Л-2 09:30-17:00 ФОП Хавень О.Ф. ФОП Зуб С.П. с. Велимче
Рожищенський район
1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул. Миру, Молодіжна.
2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.
4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.
5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.
8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
9 КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
Старовижівський район
1. КТП-115 10:00-17:00 Пожежна,АТС. с. Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
2. КТП-193 10:00-17:00 АТС с. Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-155 10:00-16:30 с. Осьмиговичі вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка смт.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-97 Л-1 11:00-13:00 с. Миляновичі
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 ФАП
с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 6 – 43
2. 09:00-17:00
с. Когильно
Горохівський район
1. 09:00–17:00
С.р. Шклинь – водонапірна башня
С.р Шклинь – дит. Садок
ТзОВ "Волинь Агро" - столова с. Шклінь,
вул. Молодіжна, Садова, Вишнева.
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
с. Орищі вул.Гагаріна
2. 09:30-16:30
с. Грибовиця, вул.Молодіжна 1-19
вул. Миру 6,8,,23,25,29,31,33,28
вул.40р.Перемоги 1,2,3,5
3. ПЛ-10кВ 04-06 09:00-14:00
с. Древені,
с. Лугове
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП-398 09:40–17:00 м. К.-Каширський вул. Бориса Гожого
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
ЩТП-397 11:00-13:00 с. Брониця вул. Чехова
3. ПЛ-10 кВ Л-01-01 10:00-17-00 Укрпошта с. Надрічне,
с. Великий Обзир, вул.Партизанська, Нова, Вереснева, Марії Борищук
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 К
ТП-7 с.Прилуцьке
ФОП Остапенко Микола Вікторович
Сільська рада Прилуцьк КТП-7 с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська,1-17( непарні), вул.І.Богуна,1-30
вул.Жовтнева, 1-58
2. ПЛ-10 кВ 84-05 09:00-17:00 ПЛ-10 кВ 84-05
КТП-151 Дерно
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
КТП-188 Дерно
ПАТ"Укртрансгаз"
КТП-210 с.Дерно
ПАТ "Гнідавський цукровий завоод"
КТП-300 с.Дерно
Дім молитви
ЩТП-238 с.Дерно
Школа, Інтернат, насосна, котельня, майстерня
КТП-349 с.Дерно
КТП-331 с.Дерно
ФОП Середа Микола І.
ПП "Комфорт-торг"
КТП-372 с.Дерно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дерно
ПАТ "Укртелеком"
ТзОВ "Елегант"
ФОП Левашов Василь Олегович
Олицьке споживче товариство
КТП-419 с.Дерно
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
Свято-Михайлівська громада УПЦ
ТзОВ "Джерела"
ФОП Поліщук Юрій Олександрович
ФОП Хом"як Тетяна Едуардівна
ФОП Мартинюк Ігор Володимирович
Церква Святого Андрія Первозванного
ФОП Денисов Сергій Борисович
КТП-446 станція смт.Олика
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-467
ДТГО "Львівська залізниця " ПЛ-10 кВ 84-05
КТП-151 Дерно
вул.Жовтнева, 8-12/парні/,19-29/непарні/
вул.Жовтнева, 1-17/парні/,2,2,4,6
вул.Затишна, /повністю/
КТП-188 Дерно
КТП-210 с.Дерно
КТП-300 с.Дерно
Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
ЩТП-238 с.Дерно
КТП-349 с.Дерно
вул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, Рівненська
КТП-331 с.Дерно
вул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/
вул.Шевченка,2-42/парні,1-19/непарні/
вулШкільна,1-19,
КТП-372 с.Дерно
вул.Спеціалістів,5-41,
вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/
КТП-419 с.Дерно
вул.Жовтнева,115-179/непарні/,102-122/парні/
вул.Спеціалістів,22-38/парні/,вул.Молоді,1-10
вул.Жовтнева,73-113/непарні/,54-100/парні/
КТП-446 станція смт.Олика
КТП-467 с.Дерно
Ковельський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ"Мелодія"
ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.
ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.
ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця
ФОП Наумук С.А.
МП " Віка "
Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.
Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.
МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.
ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.
ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.
ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс"
ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.
ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М. м. Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446 09:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ
ФОП Причепа В.Г.
ПТМ"Ковельтепло"
Ф.о. Клюнда В. А.
ФОП Мулярчук Д,І
ФОП Білець О.Т. м. Ковель, вул.Ватутіна
с. Дубове
3. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №420 09:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м. Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. 09:00-17:00
с. Привітне вул. Л.Українки, провулок
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 09:00-17:00 с.Холопичі: магазин (Марчак), магазин (Табачук), пошта, АТС, магазин (Каліщук), магазин (Шемчук) с. Холопичі вул. Центральна,
вул. Шокало
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00-17:00
Артсвердловина №2,школа, церква, МТФ№3, ФОП Чмут Богдан Андрійович. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 09:00–17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І
3. ПЛ-10 кВ Л-41-05 (КТП-168, 169, 170, 175, 312, 327, 378, 390, 525, 642, 667) 09:00–17:00 Пп Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), Пп Кондратюк В.В., Пп Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Воз’єднання, Гілярова, Підгаєцька, Клечанська
4. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до к.5 ЗТП-446(КТП-33, 107(м), 233, 309, 526, 608, 623, 633, 801) 09:00–17:00 СВК «Урожай», СГТзОВ Луцький «Райсількомунгосп», ФОП Барабаш Л.Ф., СТ «Світанок» с. В.Омеляник вул.Будівельна
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 зтп-306 09:00–17:00 м. Любомль вул.Дружби, Завальська, Мохнюка, Братуня, Кібенка, Г.Крут
2. Пл.-0.4 л-3 ктп-317 09:00–17:00 с. Масловець
3. Пл.-10 л 90-01 09:00–17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки
Школа с.Грабово
Прикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово
4. Пл.-10 л 58-04 від лр-99 до лвн-52 09:00–18:00 Міська рада Будинок школяра.Пенсійний відділ.церква.костел. аптека СБУ.прокуратура м.Любомль
Магазин "Наш край" завод»світязь»
ФОП Романюк Василь Васильович
ФОП Сукнило Валентин Іванович перукарня
Магазини по вул..Незалежності
Інфекційне відділення лікарні
Приміщення старої полікліники м. Любомль вул. У.Армії, Прикордонників, Н.Ужвій, Незалежності, Костельна, Я.Мудрого
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазин, ФАП, школа, меблевий цех с. В’язівно, с. Проходи
с. В. Курінь вул. Зимичівська, х. Кльоци
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-17:00 Магазини, клуб с. Любешівська Воля вул. Шевченка
3. КТП-6 10:00-12:00 церква с. В. Курінь х. Кальки
4. КТП-11 12:00- 17:00 побут с. В. Курінь х. Заств’я
Маневицький район
1. ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ Т-1; Т-2. 10:00-17:00 Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех). смт. Колки
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 до ЛР-47. 10:00-18:00 КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-17:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-41 09:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Сокальська
2. ПЛ-0,4кВ Л-8 ТП-2 09:00-17:00 м-н.: «Реалестет», «Гідрогаз» м.Нововолинськ
вул. Автобусна 16-24,
бул. Шевченка 43-49,
пров. Комунальний, Північний
Ратнівський район
1. КТП-97 Л-1 09:30-15:00 Управління поліції, приват банк, страхова компанія оранта,земельний відділ,держказначейство, транспортна кмпанія делівері,
смт. Ратно вул.Каштанова ,1го Травня
2. КТП-22 Л-2 09:30-17:00 ФОП Хавень О.Ф. ФОП Зуб С.П. с. Велимче
Рожищенський район
1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул. Миру, Молодіжна.
2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.
4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.
5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.
8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
9 КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
Старовижівський район
1. КТП-115 10:00-17:00 Пожежна,АТС. с. Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
2. КТП-193 10:00-17:00 АТС с. Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-155 10:00-16:30 с. Осьмиговичі вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка смт.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-97 Л-1 11:00-13:00 с. Миляновичі
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