Де на Волині не буде світла 11 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 09:00-17:00 ФАПс. Хмелів, вул. Центральна, буд. 6 – 432. 09:00-17:00с. Когильно1. 09:00–17:00С.р. Шклинь – водонапірна башняС.р Шклинь – дит. СадокТзОВ "Волинь Агро" - столова с. Шклінь,вул. Молодіжна, Садова, Вишнева.1. 10:00-16:30с. Орищі вул.Гагаріна2. 09:30-16:30с. Грибовиця, вул.Молодіжна 1-19вул. Миру 6,8,,23,25,29,31,33,28вул.40р.Перемоги 1,2,3,53. ПЛ-10кВ 04-06 09:00-14:00с. Древені,с. Лугове1. ПЛ-0,4 кВ Л-3КТП-398 09:40–17:00 м. К.-Каширський вул. Бориса Гожого2. ПЛ-0,4 кВ Л-2ЩТП-397 11:00-13:00 с. Брониця вул. Чехова3. ПЛ-10 кВ Л-01-01 10:00-17-00 Укрпошта с. Надрічне,с. Великий Обзир, вул.Партизанська, Нова, Вереснева, Марії Борищук1. 09:00-17:00 КТП-7 с.ПрилуцькеФОП Остапенко Микола ВікторовичСільська рада Прилуцьк КТП-7 с.Прилуцькевул.Ківерцівська,1-17( непарні), вул.І.Богуна,1-30вул.Жовтнева, 1-582. ПЛ-10 кВ 84-05 09:00-17:00 ПЛ-10 кВ 84-05КТП-151 ДерноПрАТ "МТС УКРАЇНА"КТП-188 ДерноПАТ"Укртрансгаз"КТП-210 с.ДерноПАТ "Гнідавський цукровий завоод"КТП-300 с.ДерноДім молитвиЩТП-238 с.ДерноШкола, Інтернат, насосна, котельня, майстерняКТП-349 с.ДерноКТП-331 с.ДерноФОП Середа Микола І.ПП "Комфорт-торг"КТП-372 с.ДерноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДерноПАТ "Укртелеком"ТзОВ "Елегант"ФОП Левашов Василь ОлеговичОлицьке споживче товариствоКТП-419 с.ДерноКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниПАТ"Гнідавський цукровий завод"Свято-Михайлівська громада УПЦТзОВ "Джерела"ФОП Поліщук Юрій ОлександровичФОП Хом"як Тетяна ЕдуардівнаФОП Мартинюк Ігор ВолодимировичЦерква Святого Андрія ПервозванногоФОП Денисов Сергій БорисовичКТП-446 станція смт.ОликаДТГО "Львівська залізниця "КТП-467ДТГО "Львівська залізниця " ПЛ-10 кВ 84-05КТП-151 Дерновул.Жовтнева, 8-12/парні/,19-29/непарні/вул.Жовтнева, 1-17/парні/,2,2,4,6вул.Затишна, /повністю/КТП-188 ДерноКТП-210 с.ДерноКТП-300 с.ДерноВул.Дачна, Залізнична, Воз'єднанняЩТП-238 с.ДерноКТП-349 с.Дерновул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, РівненськаКТП-331 с.Дерновул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/вул.Шевченка,2-42/парні,1-19/непарні/вулШкільна,1-19,КТП-372 с.Дерновул.Спеціалістів,5-41,вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/КТП-419 с.Дерновул.Жовтнева,115-179/непарні/,102-122/парні/вул.Спеціалістів,22-38/парні/,вул.Молоді,1-10вул.Жовтнева,73-113/непарні/,54-100/парні/КТП-446 станція смт.ОликаКТП-467 с.Дерно1. 09:00-17:00ТзОВ"Мелодія"ФОП Чирук А.В.Ковельське РЖКП №2ФОП Кушнирук В.М.ФОП Гальчун В.Д.ФОП Одайник Г.С.ФОП Чернецький О.С.ТзОВ "Фармаком"КП Ковельська Техшкола ТСОУФОП Вільчинський О.В.ФОП Крощук А.Є.Львівська залізницяФОП Наумук С.А.МП " Віка "Ковельський ринокФОП Кавас В.С.ФОП Данилюк О.О.ФОП Літвінчук В.О.Ф.о. Мажула В.В.ФОП Літот С.А.МПП "Нептун"ФОП Мазур І.І.ФОП Літвінчук Н.В.ФОП Байчук А.В.ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф.ФОП Пеньковський О.М.ФОП Капітула М.П.ФОП Денищук Р.П.МП"Агротехсервіс"ФОП Рябчук В.К.ФОП Лисакова О.П.ФОП Шама Л.О.ФОП Бабич С.М.ТзОВ"Магістраль-ПлюсФОП Сарапін Я.М. м. Ковель, бульвар Л.УкраїнкиПривокзальна площавул.Театральна2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446 09:00-17:00 Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГФОП Причепа В.Г.ПТМ"Ковельтепло"Ф.о. Клюнда В. А.ФОП Мулярчук Д,ІФОП Білець О.Т. м. Ковель, вул.Ватутінас. Дубове3. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №420 09:00-17:00 Лікарня ст.КовельПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г. м. Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського1. 09:00-17:00с. Привітне вул. Л.Українки, провулок2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 09:00-17:00 с.Холопичі: магазин (Марчак), магазин (Табачук), пошта, АТС, магазин (Каліщук), магазин (Шемчук) с. Холопичі вул. Центральна,вул. ШокалоВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Артсвердловина №2,школа, церква, МТФ№3, ФОП Чмут Богдан Андрійович. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна.2. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 09:00–17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І3. ПЛ-10 кВ Л-41-05 (КТП-168, 169, 170, 175, 312, 327, 378, 390, 525, 642, 667) 09:00–17:00 Пп Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), Пп Кондратюк В.В., Пп Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Воз’єднання, Гілярова, Підгаєцька, Клечанська4. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до к.5 ЗТП-446(КТП-33, 107(м), 233, 309, 526, 608, 623, 633, 801) 09:00–17:00 СВК «Урожай», СГТзОВ Луцький «Райсількомунгосп», ФОП Барабаш Л.Ф., СТ «Світанок» с. В.Омеляник вул.Будівельна1. Пл.-0.4 зтп-306 09:00–17:00 м. Любомль вул.Дружби, Завальська, Мохнюка, Братуня, Кібенка, Г.Крут2. Пл.-0.4 л-3 ктп-317 09:00–17:00 с. Масловець3. Пл.-10 л 90-01 09:00–17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.АдамчукиШкола с.ГрабовоПрикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово4. Пл.-10 л 58-04 від лр-99 до лвн-52 09:00–18:00 Міська рада Будинок школяра.Пенсійний відділ.церква.костел. аптека СБУ.прокуратура м.ЛюбомльМагазин "Наш край" завод»світязь»ФОП Романюк Василь ВасильовичФОП Сукнило Валентин Іванович перукарняМагазини по вул..НезалежностіІнфекційне відділення лікарніПриміщення старої полікліники м. Любомль вул. У.Армії, Прикордонників, Н.Ужвій, Незалежності, Костельна, Я.Мудрого1. 10:00-17:00Магазин, ФАП, школа, меблевий цех с. В’язівно, с. Проходис. В. Курінь вул. Зимичівська, х. Кльоци2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-17:00 Магазини, клуб с. Любешівська Воля вул. Шевченка3. КТП-6 10:00-12:00 церква с. В. Курінь х. Кальки4. КТП-11 12:00- 17:00 побут с. В. Курінь х. Заств’я1. ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ Т-1; Т-2. 10:00-17:00 Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех). смт. Колки2. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 до ЛР-47. 10:00-18:00 КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-17:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-41 09:00-17:00 - м.Нововолинськвул. Сокальська2. ПЛ-0,4кВ Л-8 ТП-2 09:00-17:00 м-н.: «Реалестет», «Гідрогаз» м.Нововолинськвул. Автобусна 16-24,бул. Шевченка 43-49,пров. Комунальний, Північний1. КТП-97 Л-1 09:30-15:00 Управління поліції, приват банк, страхова компанія оранта,земельний відділ,держказначейство, транспортна кмпанія делівері,смт. Ратно вул.Каштанова ,1го Травня2. КТП-22 Л-2 09:30-17:00 ФОП Хавень О.Ф. ФОП Зуб С.П. с. Велимче1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул. Миру, Молодіжна.2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.9 КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.1. КТП-115 10:00-17:00 Пожежна,АТС. с. Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського2. КТП-193 10:00-17:00 АТС с. Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева1. ПЛ-0,4 кВКТП-155 10:00-16:30 с. Осьмиговичі вул.Центральна2. ПЛ-0,4 кВКТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка смт.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна3. ПЛ-0,4 кВКТП-97 Л-1 11:00-13:00 с. Миляновичі