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Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району

Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району
75 років тому на Волині сталася резонансна подія - вбивство начальника Турійського районного відділу НКВД старшого лейтенанта держбезпеки Антона Гаркуші.

Як виявилося, виконавицею була 21-річна вчителька Галина Січкарук, - йдеться на сторінці "Український Визвольний Рух - ОУН і УПА".

Вбивство сталося 8 лютого 1945 року в місті Турійськ. Уродженка села Новий Двір Турійського району Галина Січкарук, яка працювала вчителькою, за завданням керівника надрайонного проводу ОУН "Ворона" застрелила начальника Турійського районного відділу НКВД старшого лейтенанта держбезпеки Антона Гаркушу , забрала та передала підпіллю його зброю та документи.

Подальша доля Галини Січкарук склалася трагічно - вбивство начальника РО НКВД викликало лють в партійних органах та НКВД , на її розшук кинуті значні сили, в кінці лютого 1945 року її затримала агентурно-бойова групою НКВД, що діяла під виглядом УПА , а уже в квітні 1945 року за вироком трибуналу - дівчину розстріляли.

На фото - Галина Січкарук стоїть зліва
Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району


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Теги: історія, ОУН-УПА
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