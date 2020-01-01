Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району

75 років тому на Волині сталася резонансна подія - вбивство начальника Турійського районного відділу НКВД старшого лейтенанта держбезпекиЯк виявилося, виконавицею була 21-річна вчителька Галина Січкарук, - йдеться на сторінці "Український Визвольний Рух - ОУН і УПА".Вбивство сталося 8 лютого 1945 року в місті Турійськ. Уродженка села Новий Двір Турійського району, яка працювала вчителькою, за завданням керівника надрайонного проводу ОУН "Ворона" застрелила начальника Турійського районного відділу НКВД старшого лейтенанта держбезпеки Антона Гаркушу , забрала та передала підпіллю його зброю та документи.Подальша доля Галини Січкарук склалася трагічно - вбивство начальника РО НКВД викликало лють в партійних органах та НКВД , на її розшук кинуті значні сили, в кінці лютого 1945 року її затримала агентурно-бойова групою НКВД, що діяла під виглядом УПА , а уже в квітні 1945 року за вироком трибуналу - дівчину розстріляли.На фото - Галина Січкарук стоїть зліва