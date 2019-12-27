В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства





За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, проект є досить важливим в Україні, - пишуть



Впродовж останнього року кожна шоста жінка в Україні ставала жертвою однієї з форм насильства, а приблизно 1-3 млн дітей ставали свідками або жертвами домашнього насильства.



"Мені подобається, що ми запустили цей проект за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", – розповів Дубілет.



Він додав, що проект знаходиться на перетині кількох міністерств, що робить його найскладнішим та найефективнішим.



До слова, заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що в Україні з’явиться фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547 відкрили в Україні у тестовому режимі.За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, проект є досить важливим в Україні, - пишуть Факти Впродовж останнього року кожна шоста жінка в Україні ставала жертвою однієї з форм насильства, а приблизно 1-3 млн дітей ставали свідками або жертвами домашнього насильства."Мені подобається, що ми запустили цей проект за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", – розповів Дубілет.Він додав, що проект знаходиться на перетині кількох міністерств, що робить його найскладнішим та найефективнішим.До слова, заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що в Україні з’явиться фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

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