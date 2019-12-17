Поліція відкрила «кримінал» через перешкоджання муніципалам демонтувати паркан біля Старого ринку





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Учора, 10 лютого, до поліції із заявою про перешкоджання департаменту муніципальної варти виконувати рішення про демонтаж металевих конструкцій на частині Центрального ринку звернулася Луцька міська рада.



У заяві до поліції йдеться, зокрема, що працівники муніципальної варти планували демонтаж паркану навколо ринку, який розміщено без дозвільних документів. Однак не змогли його розпочати, адже їм у цьому перешкоджали підприємці та невідомі особи.



Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо службової особи, застосованих з метою припинення діяльності службової особи. Санкція статті визначає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.



Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені та перевірені всі обставини кримінального правопорушення.



Разом з тим, повідомляємо, що вчора близько 11 години на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від одного із керівників муніципальної варти про перешкоджання невідомими особами здійсненню демонтажу паркана на ринку. На місце відразу ж прибула слідчо-оперативна група. Однак особа, котра телефонувала до поліції, відмовилася від написання заяви та надання пояснень. Поліція не допустила порушень публічної безпеки та порядку під час демонтажу паркану на ринку.



Нагадаємо, керівник поліції Волині Петро Шпига в п’ятницю, 7 лютого, під час зустрічі голови облдержадміністрації з підприємцями та керівниками правоохоронних органів області заявив, що поліція в ситуації по старому ринку перебуває на стороні закону, захисту прав і свобод громадян і діятиме винятково в межах чинного законодавства та права.



Поліція Луцька за фактами умисного знищення та пошкодження майна під час демонтажу у ніч на середу, 05 лютого, контейнерів на ринку по вулиці Глушець в обласному центрі відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Також поліція розслідує пошкодження вікон у приміщенні одного із виконавчих органів Луцької міської ради по вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі.



Зауважимо, що до Луцького відділу поліції з приводу отриманих тілесних ушкоджень під час подій, пов’язаних з демонтажем контейнерів на ринку в ніч на середу, 5 лютого, звернулося двоє громадян. Обох постраждалих госпіталізували у відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні. Під час перевірки 56-річний житель Луцька відмовився від написання заяви про заподіяння йому тілесних ушкоджень. За заявою 27-річного співробітника муніципальної варти слідчі Луцького відділу поліції проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. У рамках цього ж провадження слідчі перевіряють повідомлення в мережі Інтернет 6 лютого, про погрози, пов’язанні з подіями на старому ринку в Луцьку, щодо знищення чи пошкодження майна, зокрема підпалу автомобілів посадовим особам Луцької міської ради.



Хід проведення об’єктивного і неупередженого розслідування перебуває під особистим контролем начальника Головного управління Національної поліції в області Петра Шпиги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розпочала кримінальне провадження за заявою Луцької міськради щодо перешкоджання діяльності департаменту муніципальної варти.Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області. Учора, 10 лютого, до поліції із заявою про перешкоджання департаменту муніципальної варти виконувати рішення про демонтаж металевих конструкцій на частині Центрального ринку звернулася Луцька міська рада.У заяві до поліції йдеться, зокрема, що працівники муніципальної варти планували демонтаж паркану навколо ринку, який розміщено без дозвільних документів. Однак не змогли його розпочати, адже їм у цьому перешкоджали підприємці та невідомі особи.Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо службової особи, застосованих з метою припинення діяльності службової особи. Санкція статті визначає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені та перевірені всі обставини кримінального правопорушення.Разом з тим, повідомляємо, що вчора близько 11 години на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від одного із керівників муніципальної варти про перешкоджання невідомими особами здійсненню демонтажу паркана на ринку. На місце відразу ж прибула слідчо-оперативна група. Однак особа, котра телефонувала до поліції, відмовилася від написання заяви та надання пояснень. Поліція не допустила порушень публічної безпеки та порядку під час демонтажу паркану на ринку.Нагадаємо, керівник поліції Волині Петро Шпига в п’ятницю, 7 лютого, під час зустрічі голови облдержадміністрації з підприємцями та керівниками правоохоронних органів області заявив, що поліція в ситуації по старому ринку перебуває на стороні закону, захисту прав і свобод громадян і діятиме винятково в межах чинного законодавства та права.Поліція Луцька за фактами умисного знищення та пошкодження майна під час демонтажу у ніч на середу, 05 лютого, контейнерів на ринку по вулиці Глушець в обласному центрі відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Також поліція розслідує пошкодження вікон у приміщенні одного із виконавчих органів Луцької міської ради по вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі.Зауважимо, що до Луцького відділу поліції з приводу отриманих тілесних ушкоджень під час подій, пов’язаних з демонтажем контейнерів на ринку в ніч на середу, 5 лютого, звернулося двоє громадян. Обох постраждалих госпіталізували у відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні. Під час перевірки 56-річний житель Луцька відмовився від написання заяви про заподіяння йому тілесних ушкоджень. За заявою 27-річного співробітника муніципальної варти слідчі Луцького відділу поліції проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. У рамках цього ж провадження слідчі перевіряють повідомлення в мережі Інтернет 6 лютого, про погрози, пов’язанні з подіями на старому ринку в Луцьку, щодо знищення чи пошкодження майна, зокрема підпалу автомобілів посадовим особам Луцької міської ради.Хід проведення об’єктивного і неупередженого розслідування перебуває під особистим контролем начальника Головного управління Національної поліції в області Петра Шпиги.

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