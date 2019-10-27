Учні волинської сільської школи перемогли на обласних олімпіадах
Сьогодні, 01:02
Піщанські школярі представляли школу на районних та обласних олімпіадах.
Школярі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піща в районних олімпіадах здобули перемоги з п'яти навчальних предметів. Таким чином, рекордна кількість учасників від піщанської школи представляла Шацький район на ІІІ обласному етапі олімпіад в місті Луцьку, - пише Район.Шацьк
Учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піща Владислав Богута продемонстрував відмінні вміння та навички під час участі в обласній олімпіаді з трудового навчання і здобув ІІІ місце. Вітаємо Владислава та його керівника Ткачука А.М. бажаємо подальших здобутків!
Учениця 11 класу Іванка Слободян досягла високих результатів під час проведення обласних олімпіад з географії ( керівник Кравченко О.М.) та історії (керівник Цюп'ящук А.П.). З обох предметів Іванка здобула треті місця. Хочемо особливо виділити наполегливість, відданість та відповідальність, з якою учениця підходить до навчання і підготовки до конкурсів та олімпіад. Бажаємо успішного проходження ЗНО та вступу в омріяний вищий заклад освіти.
Ще одна учениця 11 класу Богута Богдана проявила бездоганні знання з хімії та біології (керівник Ткачак В.І.) і здобула перемоги в районних етапах олімпіад з обох предметів. Богдана достойно представила нашу школу і район під час обласного етапу. Залишається тільки пожаліти, що такі старанні учениці завершують навчання в нашій школі. Бажаємо успішного проходження ЗНО і опанування бажаної професії.
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Школярі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піща в районних олімпіадах здобули перемоги з п'яти навчальних предметів. Таким чином, рекордна кількість учасників від піщанської школи представляла Шацький район на ІІІ обласному етапі олімпіад в місті Луцьку, - пише Район.Шацьк
Учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піща Владислав Богута продемонстрував відмінні вміння та навички під час участі в обласній олімпіаді з трудового навчання і здобув ІІІ місце. Вітаємо Владислава та його керівника Ткачука А.М. бажаємо подальших здобутків!
Учениця 11 класу Іванка Слободян досягла високих результатів під час проведення обласних олімпіад з географії ( керівник Кравченко О.М.) та історії (керівник Цюп'ящук А.П.). З обох предметів Іванка здобула треті місця. Хочемо особливо виділити наполегливість, відданість та відповідальність, з якою учениця підходить до навчання і підготовки до конкурсів та олімпіад. Бажаємо успішного проходження ЗНО та вступу в омріяний вищий заклад освіти.
Ще одна учениця 11 класу Богута Богдана проявила бездоганні знання з хімії та біології (керівник Ткачак В.І.) і здобула перемоги в районних етапах олімпіад з обох предметів. Богдана достойно представила нашу школу і район під час обласного етапу. Залишається тільки пожаліти, що такі старанні учениці завершують навчання в нашій школі. Бажаємо успішного проходження ЗНО і опанування бажаної професії.
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