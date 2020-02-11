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Жорстокий вбивця пенсіонерки з Волині виявився її онуком: деталі трагедії. ВІДЕО

Жорстокий вбивця пенсіонерки з Волині виявився її онуком: деталі трагедії. ВІДЕО
Стали відомі деякі подробиці жахливого вбивства пенсіонерки 18-річним хлопцем.

Виявляюється, що молодик, який убив, а потім спалив літню жінку був її онуком, - йдеться у сюжеті НТН.

Нагадаємо, вранці 8 лютого до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.

Хлопець гадав, що вогонь знищить сліди злочину, й ніхто не дізнається, що він причетний до вбивства. Втім, експертам вдалося буквально за добу зрозуміти, хто цей нелюд-палій. І тепер відомо: онук у такий жахливий спосіб вирішив заробити грошей.

67-річна Марія мешкала з онуком і зятем, який постійно їздив на заробітки до Польщі.

"Я їхав в дорозі, а до мене сестра дзвонить і говорить, що то Назар вбив. Але, я кажу, що не вірю, бо баба його найбільше любила, завжди за нього заступалася", - розповідає зять Микола Дідіцький.

Того страшного вечора Назар був на дні народженні. Напідпитку приїхав додому по гроші, але жінка відмовила. Тож хлопець вирішив її вбити.

"Він почав наносити їй тілесні ушкодження, в ході чого запхнув в її ротову порожнину частину одягу, який знаходився біля ліжка для того, щоб вона не кричала. Після цього руками задушив її", - розповів заступник керівника слідчого управління ГУ Нацполіції у Волинській області Олександр Лук'янчук.

Рішенням суду 18-річного хлопця взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.


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Теги: вбивство, Волинь, пенсіонерка
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