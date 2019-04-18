На Волині призначили керівника «швидкої»

Волиньрада призначила директора комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Ним став, який до цього виконував обов’язки директора.Відповідне рішення прийняли під час сесії обласної ради сьогодні, 12 лютого.Зауважимо, що Володимир Шмаль переміг у конкурсі на цю посаду. Також на неї претендував керівник Ківерцівського відділення ЦЕМДВолодимир Шмаль під час сесії розповів, що наразі центр налічує 102 автомобілі «швидких». Вісім автомобілів закупили у 2019 році. Із загальної кількості 33 автомобілі – віком від 6 до 10 років. Всі інші – вже надто застарілі.За призначення Шмаля директором депутати нині проголосували одноголосно.