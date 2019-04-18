вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині призначили керівника «швидкої»

На Волині призначили керівника «швидкої»
Волиньрада призначила директора комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Ним став Володимир Шмаль, який до цього виконував обов’язки директора.

Відповідне рішення прийняли під час сесії обласної ради сьогодні, 12 лютого.

Зауважимо, що Володимир Шмаль переміг у конкурсі на цю посаду. Також на неї претендував керівник Ківерцівського відділення ЦЕМД Анатолій Каленюк.

Володимир Шмаль під час сесії розповів, що наразі центр налічує 102 автомобілі «швидких». Вісім автомобілів закупили у 2019 році. Із загальної кількості 33 автомобілі – віком від 6 до 10 років. Всі інші – вже надто застарілі.

За призначення Шмаля директором депутати нині проголосували одноголосно.

На Волині призначили керівника «швидкої»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, швидка, медики, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна підписала безвіз з острівною державою
Сьогодні, 13:40
Призначили очільницю Волинського обласного госпіталю ветеранів війни
Сьогодні, 13:30
На Волині призначили керівника «швидкої»
Сьогодні, 13:28
На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва
Сьогодні, 13:20
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
У Луцьку жінка поскаржилася на медиків «швидкої», бо не взули бахіли в неї в хаті У Луцьку жінка поскаржилася на медиків «швидкої», бо не взули бахіли в неї в хаті
18 квітень, 2019, 13:58
У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
21 грудень, 2019, 12:58
Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
08 листопад, 2019, 17:25
Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
01 лютий, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих
Сьогодні, 14:24
 0
На Волині пенсіонер за кермом авто збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики
Сьогодні, 14:02
 0
«Тільки Бог знає, де є бурштин», – директор «Волиньприродресурсу»
Сьогодні, 13:52
 0
Україна підписала безвіз з острівною державою
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8