На зарплати українським вчителям додатково виділили понад 2 мільярди гривень





Про це



"Уряд спрямував додатково 2,2 млрд грн для виплати заробітних плат вчителям", - вказали у міністерстві.



Зазначають, що виплата коштів педагогам вперше буде здійснюватися із розрахунку реальної кількості учнів, а не за торішніми даними.



"Гроші, які ми зараз “докинули” на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.



За даними МОН, завдяки цим коштам:

- бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн;

- районні бюджети збільшаться на 588,4 млн;

- бюджети об’єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн.



"Це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала усі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Разом з тим, ми маємо намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям, збільшивши базову ставку. Я переконана, що це зробить професію вчителя більш захищеною і створить запобіжники для місцевої влади, яка часто маніпулює надбавками серед працівників-бюджетників", – додала міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вирішив спрямувати 2,2 млрд грн на зарплати вчителям.Про це УНН повідомили у пресслужбі МОН."Уряд спрямував додатково 2,2 млрд грн для виплати заробітних плат вчителям", - вказали у міністерстві.Зазначають, що виплата коштів педагогам вперше буде здійснюватися із розрахунку реальної кількості учнів, а не за торішніми даними."Гроші, які ми зараз “докинули” на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.За даними МОН, завдяки цим коштам:- бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн;- районні бюджети збільшаться на 588,4 млн;- бюджети об’єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн."Це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала усі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Разом з тим, ми маємо намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям, збільшивши базову ставку. Я переконана, що це зробить професію вчителя більш захищеною і створить запобіжники для місцевої влади, яка часто маніпулює надбавками серед працівників-бюджетників", – додала міністр.

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