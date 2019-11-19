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На зарплати українським вчителям додатково виділили понад 2 мільярди гривень

На зарплати українським вчителям додатково виділили понад 2 мільярди гривень
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вирішив спрямувати 2,2 млрд грн на зарплати вчителям.

Про це УНН повідомили у пресслужбі МОН.

"Уряд спрямував додатково 2,2 млрд грн для виплати заробітних плат вчителям", - вказали у міністерстві.

Зазначають, що виплата коштів педагогам вперше буде здійснюватися із розрахунку реальної кількості учнів, а не за торішніми даними.

"Гроші, які ми зараз “докинули” на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За даними МОН, завдяки цим коштам:
- бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн;
- районні бюджети збільшаться на 588,4 млн;
- бюджети об’єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн.

"Це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала усі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Разом з тим, ми маємо намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям, збільшивши базову ставку. Я переконана, що це зробить професію вчителя більш захищеною і створить запобіжники для місцевої влади, яка часто маніпулює надбавками серед працівників-бюджетників", – додала міністр.

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Теги: зарплати, вчителі, Україна
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