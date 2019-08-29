Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
З початком медичної реформи людей у коридорах луцьких поліклінік поменшало. Замість живих черг утворилися електронні.
Записатися на прийом можна навіть не виходячи з дому, прямо зі свого комп’ютера. Щоправда, один раз сходити в реєстратуру вашої поліклініки таки доведеться, - пише Конкурент.
На сайті medportal.ua вводите усі свої дані та отриманий секретний ідентифікатор. Переходите в розділ "Запис на прийом", потім обираєте амбулаторію, лікаря, дату, час та натискаєте "створити запис". Усі ваші дані з’являються у загальному списку пацієнтів вашого сімейного лікаря.
Самі ж сімейники кажуть, в онлайні записуються чимало людей. Здебільшого це молодь.
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Записатися на прийом можна навіть не виходячи з дому, прямо зі свого комп’ютера. Щоправда, один раз сходити в реєстратуру вашої поліклініки таки доведеться, - пише Конкурент.
На сайті medportal.ua вводите усі свої дані та отриманий секретний ідентифікатор. Переходите в розділ "Запис на прийом", потім обираєте амбулаторію, лікаря, дату, час та натискаєте "створити запис". Усі ваші дані з’являються у загальному списку пацієнтів вашого сімейного лікаря.
Самі ж сімейники кажуть, в онлайні записуються чимало людей. Здебільшого це молодь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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