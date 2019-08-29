Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО





Записатися на прийом можна навіть не виходячи з дому, прямо зі свого комп’ютера. Щоправда, один раз сходити в реєстратуру вашої поліклініки таки доведеться, - пише



На сайті medportal.ua вводите усі свої дані та отриманий секретний ідентифікатор. Переходите в розділ "Запис на прийом", потім обираєте амбулаторію, лікаря, дату, час та натискаєте "створити запис". Усі ваші дані з’являються у загальному списку пацієнтів вашого сімейного лікаря.



Самі ж сімейники кажуть, в онлайні записуються чимало людей. Здебільшого це молодь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початком медичної реформи людей у коридорах луцьких поліклінік поменшало. Замість живих черг утворилися електронні.Записатися на прийом можна навіть не виходячи з дому, прямо зі свого комп’ютера. Щоправда, один раз сходити в реєстратуру вашої поліклініки таки доведеться, - пише Конкурент На сайті medportal.ua вводите усі свої дані та отриманий секретний ідентифікатор. Переходите в розділ "Запис на прийом", потім обираєте амбулаторію, лікаря, дату, час та натискаєте "створити запис". Усі ваші дані з’являються у загальному списку пацієнтів вашого сімейного лікаря.Самі ж сімейники кажуть, в онлайні записуються чимало людей. Здебільшого це молодь.

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