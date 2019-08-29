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Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО

Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО
З початком медичної реформи людей у коридорах луцьких поліклінік поменшало. Замість живих черг утворилися електронні.

Записатися на прийом можна навіть не виходячи з дому, прямо зі свого комп’ютера. Щоправда, один раз сходити в реєстратуру вашої поліклініки таки доведеться, - пише Конкурент.

На сайті medportal.ua вводите усі свої дані та отриманий секретний ідентифікатор. Переходите в розділ "Запис на прийом", потім обираєте амбулаторію, лікаря, дату, час та натискаєте "створити запис". Усі ваші дані з’являються у загальному списку пацієнтів вашого сімейного лікаря.

Самі ж сімейники кажуть, в онлайні записуються чимало людей. Здебільшого це молодь.


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Теги: лікарі, черга, Луцьк
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