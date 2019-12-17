Занедбану будівлю у Старому місті у Луцьку хочуть перетворити у готель





Про це у четвер, 13 лютого, повідомив радник міського голови Ігор Поліщук., пише



Він зазначив, що приміщення перебуває в жахливому стані й потребує «колосальних» коштів для відновлення. Тому влада планує провести конкурс з умовою, що інвестор, який «візьме» будівлю, відреставрує її, відповідно до усіх встановлених норм, та відкриє там готель, кафе-ресторан.



«А ми надамо йому приміщення в оренду на 20 років за 1 гривню в рік. Так, як зробили це з "Ротондою" (Ротонду надали в оренду на 10 років, – К.)», – резюмував Поліщук.



Головне фото - ілюстративне.

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