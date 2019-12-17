вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Занедбану будівлю у Старому місті у Луцьку хочуть перетворити у готель

Занедбану будівлю у Старому місті у Луцьку хочуть перетворити у готель
Луцька міська рада хоче провести інвестиційний конкурс, на якому віддасть в оренду на 20 років занедбане приміщення, що на вулиці Кафедральній, 4.

Про це у четвер, 13 лютого, повідомив радник міського голови Ігор Поліщук., пише ІА "Конкурент".

Він зазначив, що приміщення перебуває в жахливому стані й потребує «колосальних» коштів для відновлення. Тому влада планує провести конкурс з умовою, що інвестор, який «візьме» будівлю, відреставрує її, відповідно до усіх встановлених норм, та відкриє там готель, кафе-ресторан.

«А ми надамо йому приміщення в оренду на 20 років за 1 гривню в рік. Так, як зробили це з "Ротондою" (Ротонду надали в оренду на 10 років, – К.)», – резюмував Поліщук.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: занедбана будівля, Луцьк, готель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
Сьогодні, 15:06
«Що мені ще потрібно?»: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
Занедбану будівлю у Старому місті у Луцьку хочуть перетворити у готель
Сьогодні, 14:50
Українець заради коханої відмовився від евакуації з охопленого коронавірусом Уханя
Сьогодні, 14:23
У Луцьку патрульні доставили у притулок собаку, якого збив автомобіль та тролейбус
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало
30 січень, 17:36
Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку
17 грудень, 2019, 18:42
У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати
03 грудень, 2019, 16:22
Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО
13 листопад, 2019, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком
Сьогодні, 16:13
 0
Волинський підприємець підробляв документи, аби клієнти платили дорожче
Сьогодні, 16:04
 0
Не затягуйте цей процес, – Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку
Сьогодні, 15:38
 0
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 15:26
 0
На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8