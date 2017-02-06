За умови поцілунку: в День закоханих лучани зможуть відвідати зоопарк за акційним квитком





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"Ми впевнені, що День святого Валентина – це чудова нагода всім нам знову й знову говорити про найбільш дефіцитну річ нашого часу – любов. І ми тут - у проміч. Бо коли те, що у серці, справжнє - його не варто ховати.



Отож, любіть, будьте кохані й даруйте у цій життєвій круговерті щастя одне одному. І свято найкращого у світі почуття відзначайте у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Як і будь-який інший вільний день", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В День святого Валентина закохані пари зможуть відвідати Луцький зоопарк за одним квитком на двох, але лише за умови підтвердження почуттів поцілунком.Про це повідомляють на сторінці у Facebook звіринця."Ми впевнені, що День святого Валентина – це чудова нагода всім нам знову й знову говорити про найбільш дефіцитну річ нашого часу – любов. І ми тут - у проміч. Бо коли те, що у серці, справжнє - його не варто ховати.Отож, любіть, будьте кохані й даруйте у цій життєвій круговерті щастя одне одному. І свято найкращого у світі почуття відзначайте у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Як і будь-який інший вільний день", - йдеться у дописі.

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