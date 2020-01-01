Волинський винахідник змайстрував мінітрактор зі старого «Жигуля»





З’ясувалося що творець мінітрактора Віталій Федонюк, майстер-винахідник з Шацька. Тракторцю вже 3 роки, але за цей час жодного разу не ламався: вправно обробляє землю і перевозить вантажі, -



Історію його створення Віталій Федонюк розповів у невеличкому інтерв’ю.



– Як з’явився на світ мінітракторець і хто надихнув на його створення?



– Був у мене старенький «Жигулик», ремонтувати його вже не було сенсу – вирішив здати його на металобрухт. Однак всі механічні вузли я залишив. Переглядаючи відео в YouTube, я побачив сюжет про хлопця, який зробив тракторця з вузлів автомобіля «Москвич» – так і народилась ідея створити собі щось схоже.



Погортав сторінки соцмереж, знайшов багато інформації про те, як люди виготовляють трактори і не тільки трактори, з того, що мають під рукою. Ідей дуже багато. Десь підглянув одне, десь інше – так і все почалось.



Працював в гаражі щовечора після роботи і на вихідних. Почав з того, що вкоротив міст ВАЗу. Треба було досягти колії 70-75 см – хотів, щоб вийшло компактно. Вкоротив міст. Адаптував кардан та КПП. Прикинув розмір рами і став ліпити все до купи.



Непростим був вибір мотору – дизельні дорогі, великі і дуже важко заводяться. Вирішив придбати бензиновий мотор на 6,5 кінських сил.



Поля в мене не багато тому трактор планував використовувати здебільшого для транспортних робіт: щось привезти, кудись заїхати…. Все мені вдалось. Потім зварив до тракторця ще й причеп. Тягне все, що б не навантажив на нього. Два роки їздив тракторцем день у день і жодних суттєвих зламів не було.



– Ваш тракторець з вантажного перетворюється ще й на «польового» трудягу?



– Віддав мені тесть якось кінський плужок, так з’явився стимул зробити навіску. Через два вечори плуг було встановлено. Почав орати город. Наче все гаразд, але відчувалося, що важкувато йде. Довелося купувати більш потужний двигун на вісім кінських сил – одразу відчув різницю в тягових характеристиках.



Мінітрактор в мене вже 3 роки. За цей час пройшов всі можливі тест-драйви. Де були які слабкі місця – посилив. В результаті отримав надійного помічника з хорошими характеристиками. Дуже економного. І з доступними запчастинами, хоча замінювати ще нічого не доводилось.



– Чи відчутна різниця між саморобним та заводським трактором?



– Звісно. В першу чергу це ціна. Самому зробити в рази дешевше. Далі – надійність. Китайські вузли і близько не зрівняються з вузлами від "совкового" автопрому. Одна з переваг – доступність запчастин, їх можна найти в будь-якому з пунктів прийому металобрухту, ще й за копійки.



Можливо, таким тракторцем не обробиш гектари поля, однак невеликі земельні наділи – саме для нього. А ще його можна використовувати як звичайну мінівантажівку для дому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна – батьківщина багатьох талановитих людей. Вони живуть поряд з нами, працюють у сусідньому районі, а у вільний від роботи час створюють унікальні речі, як ось цей дивовижний тракторець.З’ясувалося що творець мінітрактора, майстер-винахідник з Шацька. Тракторцю вже 3 роки, але за цей час жодного разу не ламався: вправно обробляє землю і перевозить вантажі, - пише Район.ШацькІсторію його створення Віталій Федонюк розповів у невеличкому інтерв’ю.– Був у мене старенький «Жигулик», ремонтувати його вже не було сенсу – вирішив здати його на металобрухт. Однак всі механічні вузли я залишив. Переглядаючи відео в YouTube, я побачив сюжет про хлопця, який зробив тракторця з вузлів автомобіля «Москвич» – так і народилась ідея створити собі щось схоже.Погортав сторінки соцмереж, знайшов багато інформації про те, як люди виготовляють трактори і не тільки трактори, з того, що мають під рукою. Ідей дуже багато. Десь підглянув одне, десь інше – так і все почалось.Працював в гаражі щовечора після роботи і на вихідних. Почав з того, що вкоротив міст ВАЗу. Треба було досягти колії 70-75 см – хотів, щоб вийшло компактно. Вкоротив міст. Адаптував кардан та КПП. Прикинув розмір рами і став ліпити все до купи.Непростим був вибір мотору – дизельні дорогі, великі і дуже важко заводяться. Вирішив придбати бензиновий мотор на 6,5 кінських сил.Поля в мене не багато тому трактор планував використовувати здебільшого для транспортних робіт: щось привезти, кудись заїхати…. Все мені вдалось. Потім зварив до тракторця ще й причеп. Тягне все, що б не навантажив на нього. Два роки їздив тракторцем день у день і жодних суттєвих зламів не було.– Віддав мені тесть якось кінський плужок, так з’явився стимул зробити навіску. Через два вечори плуг було встановлено. Почав орати город. Наче все гаразд, але відчувалося, що важкувато йде. Довелося купувати більш потужний двигун на вісім кінських сил – одразу відчув різницю в тягових характеристиках.Мінітрактор в мене вже 3 роки. За цей час пройшов всі можливі тест-драйви. Де були які слабкі місця – посилив. В результаті отримав надійного помічника з хорошими характеристиками. Дуже економного. І з доступними запчастинами, хоча замінювати ще нічого не доводилось.– Звісно. В першу чергу це ціна. Самому зробити в рази дешевше. Далі – надійність. Китайські вузли і близько не зрівняються з вузлами від "совкового" автопрому. Одна з переваг – доступність запчастин, їх можна найти в будь-якому з пунктів прийому металобрухту, ще й за копійки.Можливо, таким тракторцем не обробиш гектари поля, однак невеликі земельні наділи – саме для нього. А ще його можна використовувати як звичайну мінівантажівку для дому.

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