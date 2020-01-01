На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС

Юрієм Погуляйком на початку січня.



Про це повідомляє



Зокрема, на території Волині продовжують проведення виїзних перевірок робочою групою, до складу якої входять керівники контролюючих органів області.



Нині обстежили 276 об’єктів, що здійснюють реалізацію пального. Припинили роботу 48 незаконних АЗС, демонтовано власниками 8 АЗС. З незаконного обігу вилучили 438,25 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, вартість вилучених нафтопродуктів 11 млн 749,5 тисяч гривень.



За встановленими фактами без ліцензійної торгівлі пальним нараховано 4 млн 636 тисяч гривень штрафних санкцій.



Разом із цим, станом на 11 лютого 2020 року видали 190 ліцензій на право роздрібної торгівлі ПММ; 273 – на зберігання ПММ; 52 – на здійснення оптової торгівлі. Зареєстрували 247 акцизних складів, з них – 7 нафтобаз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 48 нелегальних АЗС припинили свою роботу за проміжними підсумками кампанії з боротьби із незаконними АЗС та нелегальної торгівлі нафтопродуктами, ініційованої головою облдержадміністраціїна початку січня.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Зокрема, на території Волині продовжують проведення виїзних перевірок робочою групою, до складу якої входять керівники контролюючих органів області.Нині обстежили 276 об’єктів, що здійснюють реалізацію пального. Припинили роботу 48 незаконних АЗС, демонтовано власниками 8 АЗС. З незаконного обігу вилучили 438,25 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, вартість вилучених нафтопродуктів 11 млн 749,5 тисяч гривень.За встановленими фактами без ліцензійної торгівлі пальним нараховано 4 млн 636 тисяч гривень штрафних санкцій.Разом із цим, станом на 11 лютого 2020 року видали 190 ліцензій на право роздрібної торгівлі ПММ; 273 – на зберігання ПММ; 52 – на здійснення оптової торгівлі. Зареєстрували 247 акцизних складів, з них – 7 нафтобаз.

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