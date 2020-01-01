вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС

На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС
48 нелегальних АЗС припинили свою роботу за проміжними підсумками кампанії з боротьби із незаконними АЗС та нелегальної торгівлі нафтопродуктами, ініційованої головою облдержадміністрації Юрієм Погуляйком на початку січня.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, на території Волині продовжують проведення виїзних перевірок робочою групою, до складу якої входять керівники контролюючих органів області.

Нині обстежили 276 об’єктів, що здійснюють реалізацію пального. Припинили роботу 48 незаконних АЗС, демонтовано власниками 8 АЗС. З незаконного обігу вилучили 438,25 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, вартість вилучених нафтопродуктів 11 млн 749,5 тисяч гривень.

За встановленими фактами без ліцензійної торгівлі пальним нараховано 4 млн 636 тисяч гривень штрафних санкцій.

Разом із цим, станом на 11 лютого 2020 року видали 190 ліцензій на право роздрібної торгівлі ПММ; 273 – на зберігання ПММ; 52 – на здійснення оптової торгівлі. Зареєстрували 247 акцизних складів, з них – 7 нафтобаз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, січень, незаконні АЗС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС
Сьогодні, 13:40
У двох волинян під час обшуку знайшли бурштин
Сьогодні, 13:22
Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Сьогодні, 13:00
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
На Волині «накрили» понад 300 підпільних пилорам На Волині «накрили» понад 300 підпільних пилорам
10 лютий, 19:16
На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів
11 січень, 19:05
Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона
Сьогодні, 11:42
На Волині відзначатимуть 100-річчя перемоги над більшовиками На Волині відзначатимуть 100-річчя перемоги над більшовиками
13 лютий, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС
Сьогодні, 13:40
 0
У двох волинян під час обшуку знайшли бурштин
Сьогодні, 13:22
 0
Волинянин вивів «Формулу кохання» і допомагає людям знайти свою половинку
Сьогодні, 13:15
 0
Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
 0
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8