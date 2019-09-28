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На Херсонщині батько з 5-річним сином на ставку провалилися під кригу

На Херсонщині батько з 5-річним сином на ставку провалилися під кригу
У селищі Іванівка Херсонської області з центрального ставка врятували 5-річного хлопчика, який разом із батьком провалився під кригу. Чоловік загинув. 

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Херсонській області, - пише ТСН.

Відомо, що 32-річний батько разом із сином пішли кригою та провалилися. Намагаючись врятувати дитину, чоловік виштовхував хлопчика на кригу, але сам пішов під воду.

Це побачила місцева мешканка, яка зателефонувала рятувальникам. Водночас повз ставок на скутері проїжджав місцевий житель. Він стрибнув в ополонку та підтримував дитину до прибуття працівників ДСНС.

"Рятувальник, начальник 2-ї ДПРП, обережно підповз до місця події та кинув потерпілим мотузку. Після чого людей вдалось витягнути на берег та каретою швидкої доставлено до райлікарні", - повідомили в управлінні.

Здоров’ю хлопчика та його рятівника загрози немає. На пошуки батька залучили водолазів Аварійно-рятувального загону обласної ДСНС.

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Теги: крига, Херсонщина, утоплення
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