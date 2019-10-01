На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій

Застосовуючи рентгенографічну скануючу систему, волинські попередили ввіз незадекларованих товарів на суму понад 380 тис. гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці.Інформують, що 15 лютого у зону митного контролю митного поста «Ягодин» з Польщі в’їхав вантажний автомобіль марки «DAF». Під час його сканування встановили нехарактерні вкладення та провели повний митний огляд.Як результат, виявили незадекларований товар, а саме: насіннєву картоплю торгової марки «Plantera», (Королівство Нідерланди)- 3500 кг. та цибулини лілій «Zambesi 20/22», у кількості 5250 штук (Королівство Нідерланди) загальною вартістю 383 тис. грн.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.