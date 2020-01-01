Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Когильно, вул.: Олійника, 1-272. 9:00 - 17:00с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-433. 9:00- 17:00Реабілітаційний центр, Райагропостач, гуртожиток 4,5, філія Волиньобленерго, кіоск Хлібзаводу м. Володимир-Волинський, вул.: Полуботка, Просвіти, Цинкаловського, Чернігівська, Грушевського, пров. Молодіжний, Віленська1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-5929:00 – 17:00 ФОП Пилипчук В.В. – магазинБранівська сільська рада - башня вул. Скобелкавул. Калахани2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ПДПЧ-18(пожежна), школа№2,м-н «Макс»,м-н «Приймачок», станція Київстар, Водафон, РБФ «Незабудка» смт.Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Заводська,Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна.2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна,1-50 Лісна, 2-101. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 с. Воєгоща 10:00 – 13:00 с. Воєгоща, вул. Ветеранів,буд. 30-47 пров. Тихий, буд. 1-6.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-52 с. Нуйно 13:00 – 17:00 с. Нуйно , вул. Демитрова, буд. 1-36, вул. Вигони, буд. 2, 5/А, 13-34, вул. Лісна буд. 2, пров. Демитрова, буд. 13. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-101 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно, вул. Зелена, вул.. Івана Франка, вул. Миру, вул. Поліська4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-52 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно , вул. Василя Кусика, буд. 1-5, вул. Залізнична, вул. Янівка, буд. 45-765. ПЛ-10 кВ Л-44-01від ПС-110/10 №44 «Сошично» до ЛР-26 10:00 – 14:00 ФОП Ліцевич Сергій Горигорович (пилорама), Відділ освіти і науки (школа), КНП "Камінь-Каширський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги"Камінь-Каширської районної ради, ФОП Ткачук Руслан Іванович (магазин), Львівська залізниця (ж/д переїзд урочище «Провалля») с. Олександрія, с. Нуйно, вул. Демитрова, вул. Вигони, вул. Лісна, пров. Демитрова, вул. Василя Кусика, вул. Залізнична, вул. Янівка, вул. Миру, вул. Поліська, вул. Зелена1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-433 09:00-17:00с. Личанивул. С.Бойка, буд. 1вул. Визволителів,вул. Розумовського,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоскФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоскс.Берестянивул.Ватутіна,1-16,вул.Партизанська,вул.Перемоги,34-59,1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №3229:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне2. ПЛ-10кВ Л.37-07(ТП-267, ТП-322,ТП-341, ТП-348) 9:00-17:00 СТзОВ ім .Л УкраїнкиДП "Західтранс"ФОП Самчук Л.П.ТзОВ "ВКП " Каскад "с.Колодяжне3. ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-123, ТП-67,ТП-386, ТП-554,ТП-59, ТП-68,ТП-69, ТП-109,ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"Львівська залізниця, Ковельське РайвоЦерква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМОВол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМОФОП Орлюк А.О., С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськ с.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.СвидникиВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00 Готель «Світязь»УкрдержбудекспертизаОфісні приміщення вул. Даргомижського, 7Мобільний звязок «Life»АЗС «ANP» вул. Набережна, 102. ТП-440РУ-0,4 кВРемонт СР-0,4 кВ 13:30-17:00 вул. Городецька, вул. Гончарівкавул. Степова, вул. Барановавул. Мєчнікова, вул. Лисенкавул. Красовського, вул. Донцовавул. Трутовського, вул. Стецькапров. Степовий, 1, 2, 3, 4пров. Трутовського, 1, 21 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-301 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять3 ЗТП №101 9:00-17:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство" Кіоск вул.Поштова Автостанція Любомль ФОП Рибіцький Микола Володимирович м Любомль вул Поштова, Вокзальна, Пушкіна, Комарова, Зелена, Будівельна4 ПЛ 10 кВ Л 52-03відЛР 11 9:00-17:00 Столярний цех ФОП Лещук М.П. ФОП Голян Марія Миронівна сГоловно вул. Незалежності, Калініна, Чкалова, Гагаріна,1 Травня, Червоної Калини1 ПЛ-10кВ Л-10-09 до ЗТП-98, Л-10-08 до ЗТП-176, Л-10-06 до ЛР-37 від ПС-110 «Любешів» 10:00 - 17:00 ФОП Юрашкевич, ФОП Бакаєвич, ФОП Андрухненко, ФОП Степанюк, ФОП Курса, ФОП Вітовщик, ФОП Яцик, ФОП Неймарк, ФОП Михальчук, ФОП Юрко, ФОП Кобак, ФОП Токарчук, ФОП Шерейко, ФОП Михалик, ФОП Качинський, ФОП Ковальчук, ФОП Шатило, ФОП Лоза, ФОП Торгунов, ФОП Карпік, Любешівська філія ПрАТ «Волиньобленерго», центр зайнятості, Відділ освіти, ДП ДЗК, газета «Нове життя», СБУ, дит.садок №1, музична школа, НПП «Припять-Стохід», реабілітаційний центр, МНС, Комфорт сервіс, селищна рада, Тер.центер, магазин «Наш край», зв'язок МТС. смт.Любешів вул.Енергетиків, Незалежності(частково), Я.Галана(частково), Сагайдачного, Колгоспна, вул Партизанська, Новоселів, Зарічна, Б.Хмельницького, Шевченка, Ч.Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна, Чкалова, Кошового, Бондаренка, Берегова2 ПЛ-10кВ Л-11-05 від ЛР-69 10:00 - 17:00 Магазини, Укрпошта, будівля храму, амбулаторія, млин. с. В.Глуша(частково), вул. Зелена, Дружби, Піщана, Незалежності, Шевченка, Л.Українки, Садова, Лугова, Молодіжна, Янівка3 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 - 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-36 9:00-17:00 М.Нововолинськ вул.Некрасова,1 ; Кутузова 1-9,2-18; К.Карого.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.1. 10:00 - 17:00с Смідин вул Шкільна Калініна Жовтнева1 ПЛ-0,4 кВКТП-73 Л-1 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ-магазин с.Літин вул.Шкільна2 ПЛ-10 кВ Л-64-02Від ЛР-174 до с.КличковичіКТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі3 ПЛ-0,4 кВКТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна4 ПЛ-0,4 кВКТП-31 10:00-14:00 ФГ «Лаванда»- тр.бр. с.Туличів5 ПЛ-0,4 кВКТП-368 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець