Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Олійника, 1-27
2. 9:00 - 17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-43
3. 9:00- 17:00
Реабілітаційний центр, Райагропостач, гуртожиток 4,5, філія Волиньобленерго, кіоск Хлібзаводу м. Володимир-Волинський, вул.: Полуботка, Просвіти, Цинкаловського, Чернігівська, Грушевського, пров. Молодіжний, Віленська
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-592
9:00 – 17:00 ФОП Пилипчук В.В. – магазин
Бранівська сільська рада - башня вул. Скобелка
вул. Калахани
2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ПДПЧ-18(пожежна), школа№2,м-н «Макс»,м-н «Приймачок», станція Київстар, Водафон, РБФ «Незабудка» смт.Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Заводська,Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна.
2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна,1-50 Лісна, 2-10
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 с. Воєгоща 10:00 – 13:00 с. Воєгоща, вул. Ветеранів,буд. 30-47 пров. Тихий, буд. 1-6.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-52 с. Нуйно 13:00 – 17:00 с. Нуйно , вул. Демитрова, буд. 1-36, вул. Вигони, буд. 2, 5/А, 13-34, вул. Лісна буд. 2, пров. Демитрова, буд. 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-101 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно, вул. Зелена, вул.. Івана Франка, вул. Миру, вул. Поліська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-52 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно , вул. Василя Кусика, буд. 1-5, вул. Залізнична, вул. Янівка, буд. 45-76
5. ПЛ-10 кВ Л-44-01
від ПС-110/10 №44 «Сошично» до ЛР-26 10:00 – 14:00 ФОП Ліцевич Сергій Горигорович (пилорама), Відділ освіти і науки (школа), КНП "Камінь-Каширський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги"Камінь-Каширської районної ради, ФОП Ткачук Руслан Іванович (магазин), Львівська залізниця (ж/д переїзд урочище «Провалля») с. Олександрія, с. Нуйно, вул. Демитрова, вул. Вигони, вул. Лісна, пров. Демитрова, вул. Василя Кусика, вул. Залізнична, вул. Янівка, вул. Миру, вул. Поліська, вул. Зелена
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-433 09:00-17:00
с. Личани
вул. С.Бойка, буд. 1
вул. Визволителів,
вул. Розумовського,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00
ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоск
с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16,
вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59,
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №322
9:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. ПЛ-10кВ Л.37-07
(ТП-267, ТП-322,
ТП-341, ТП-348) 9:00-17:00 СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
3. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця, Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О., С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськ с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00 Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life»
АЗС «ANP» вул. Набережна, 10
2. ТП-440
РУ-0,4 кВ
Ремонт СР-0,4 кВ 13:30-17:00 вул. Городецька, вул. Гончарівка
вул. Степова, вул. Баранова
вул. Мєчнікова, вул. Лисенка
вул. Красовського, вул. Донцова
вул. Трутовського, вул. Стецька
пров. Степовий, 1, 2, 3, 4
пров. Трутовського, 1, 2
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-30
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ЗТП №101 9:00-17:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство" Кіоск вул.Поштова Автостанція Любомль ФОП Рибіцький Микола Володимирович м Любомль вул Поштова, Вокзальна, Пушкіна, Комарова, Зелена, Будівельна
4 ПЛ 10 кВ Л 52-03відЛР 11 9:00-17:00 Столярний цех ФОП Лещук М.П. ФОП Голян Марія Миронівна сГоловно вул. Незалежності, Калініна, Чкалова, Гагаріна,1 Травня, Червоної Калини
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-09 до ЗТП-98, Л-10-08 до ЗТП-176, Л-10-06 до ЛР-37 від ПС-110 «Любешів» 10:00 - 17:00 ФОП Юрашкевич, ФОП Бакаєвич, ФОП Андрухненко, ФОП Степанюк, ФОП Курса, ФОП Вітовщик, ФОП Яцик, ФОП Неймарк, ФОП Михальчук, ФОП Юрко, ФОП Кобак, ФОП Токарчук, ФОП Шерейко, ФОП Михалик, ФОП Качинський, ФОП Ковальчук, ФОП Шатило, ФОП Лоза, ФОП Торгунов, ФОП Карпік, Любешівська філія ПрАТ «Волиньобленерго», центр зайнятості, Відділ освіти, ДП ДЗК, газета «Нове життя», СБУ, дит.садок №1, музична школа, НПП «Припять-Стохід», реабілітаційний центр, МНС, Комфорт сервіс, селищна рада, Тер.центер, магазин «Наш край», зв'язок МТС. смт.Любешів вул.Енергетиків, Незалежності(частково), Я.Галана(частково), Сагайдачного, Колгоспна, вул Партизанська, Новоселів, Зарічна, Б.Хмельницького, Шевченка, Ч.Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна, Чкалова, Кошового, Бондаренка, Берегова
2 ПЛ-10кВ Л-11-05 від ЛР-69 10:00 - 17:00 Магазини, Укрпошта, будівля храму, амбулаторія, млин. с. В.Глуша(частково), вул. Зелена, Дружби, Піщана, Незалежності, Шевченка, Л.Українки, Садова, Лугова, Молодіжна, Янівка
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 - 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).
КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).
КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".
КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-36 9:00-17:00 М.Нововолинськ вул.Некрасова,1 ; Кутузова 1-9,2-18; К.Карого.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с Смідин вул Шкільна Калініна Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-73 Л-1 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ-магазин с.Літин вул.Шкільна
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02
Від ЛР-174 до с.Кличковичі
КТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-31 10:00-14:00 ФГ «Лаванда»- тр.бр. с.Туличів
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-368 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Олійника, 1-27
2. 9:00 - 17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 6-43
3. 9:00- 17:00
Реабілітаційний центр, Райагропостач, гуртожиток 4,5, філія Волиньобленерго, кіоск Хлібзаводу м. Володимир-Волинський, вул.: Полуботка, Просвіти, Цинкаловського, Чернігівська, Грушевського, пров. Молодіжний, Віленська
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-592
9:00 – 17:00 ФОП Пилипчук В.В. – магазин
Бранівська сільська рада - башня вул. Скобелка
вул. Калахани
2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ПДПЧ-18(пожежна), школа№2,м-н «Макс»,м-н «Приймачок», станція Київстар, Водафон, РБФ «Незабудка» смт.Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Заводська,Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна.
2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна,1-50 Лісна, 2-10
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 с. Воєгоща 10:00 – 13:00 с. Воєгоща, вул. Ветеранів,буд. 30-47 пров. Тихий, буд. 1-6.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-52 с. Нуйно 13:00 – 17:00 с. Нуйно , вул. Демитрова, буд. 1-36, вул. Вигони, буд. 2, 5/А, 13-34, вул. Лісна буд. 2, пров. Демитрова, буд. 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-101 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно, вул. Зелена, вул.. Івана Франка, вул. Миру, вул. Поліська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-52 с. Нуйно 09:40 – 17:00 с. Нуйно , вул. Василя Кусика, буд. 1-5, вул. Залізнична, вул. Янівка, буд. 45-76
5. ПЛ-10 кВ Л-44-01
від ПС-110/10 №44 «Сошично» до ЛР-26 10:00 – 14:00 ФОП Ліцевич Сергій Горигорович (пилорама), Відділ освіти і науки (школа), КНП "Камінь-Каширський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги"Камінь-Каширської районної ради, ФОП Ткачук Руслан Іванович (магазин), Львівська залізниця (ж/д переїзд урочище «Провалля») с. Олександрія, с. Нуйно, вул. Демитрова, вул. Вигони, вул. Лісна, пров. Демитрова, вул. Василя Кусика, вул. Залізнична, вул. Янівка, вул. Миру, вул. Поліська, вул. Зелена
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-433 09:00-17:00
с. Личани
вул. С.Бойка, буд. 1
вул. Визволителів,
вул. Розумовського,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00
ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоск
с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16,
вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59,
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №322
9:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. ПЛ-10кВ Л.37-07
(ТП-267, ТП-322,
ТП-341, ТП-348) 9:00-17:00 СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
3. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця, Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О., С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськ с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00 Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life»
АЗС «ANP» вул. Набережна, 10
2. ТП-440
РУ-0,4 кВ
Ремонт СР-0,4 кВ 13:30-17:00 вул. Городецька, вул. Гончарівка
вул. Степова, вул. Баранова
вул. Мєчнікова, вул. Лисенка
вул. Красовського, вул. Донцова
вул. Трутовського, вул. Стецька
пров. Степовий, 1, 2, 3, 4
пров. Трутовського, 1, 2
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-30
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ЗТП №101 9:00-17:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство" Кіоск вул.Поштова Автостанція Любомль ФОП Рибіцький Микола Володимирович м Любомль вул Поштова, Вокзальна, Пушкіна, Комарова, Зелена, Будівельна
4 ПЛ 10 кВ Л 52-03відЛР 11 9:00-17:00 Столярний цех ФОП Лещук М.П. ФОП Голян Марія Миронівна сГоловно вул. Незалежності, Калініна, Чкалова, Гагаріна,1 Травня, Червоної Калини
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-09 до ЗТП-98, Л-10-08 до ЗТП-176, Л-10-06 до ЛР-37 від ПС-110 «Любешів» 10:00 - 17:00 ФОП Юрашкевич, ФОП Бакаєвич, ФОП Андрухненко, ФОП Степанюк, ФОП Курса, ФОП Вітовщик, ФОП Яцик, ФОП Неймарк, ФОП Михальчук, ФОП Юрко, ФОП Кобак, ФОП Токарчук, ФОП Шерейко, ФОП Михалик, ФОП Качинський, ФОП Ковальчук, ФОП Шатило, ФОП Лоза, ФОП Торгунов, ФОП Карпік, Любешівська філія ПрАТ «Волиньобленерго», центр зайнятості, Відділ освіти, ДП ДЗК, газета «Нове життя», СБУ, дит.садок №1, музична школа, НПП «Припять-Стохід», реабілітаційний центр, МНС, Комфорт сервіс, селищна рада, Тер.центер, магазин «Наш край», зв'язок МТС. смт.Любешів вул.Енергетиків, Незалежності(частково), Я.Галана(частково), Сагайдачного, Колгоспна, вул Партизанська, Новоселів, Зарічна, Б.Хмельницького, Шевченка, Ч.Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна, Чкалова, Кошового, Бондаренка, Берегова
2 ПЛ-10кВ Л-11-05 від ЛР-69 10:00 - 17:00 Магазини, Укрпошта, будівля храму, амбулаторія, млин. с. В.Глуша(частково), вул. Зелена, Дружби, Піщана, Незалежності, Шевченка, Л.Українки, Садова, Лугова, Молодіжна, Янівка
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 - 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).
КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).
КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".
КТП-74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-36 9:00-17:00 М.Нововолинськ вул.Некрасова,1 ; Кутузова 1-9,2-18; К.Карого.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с Смідин вул Шкільна Калініна Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-73 Л-1 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ-магазин с.Літин вул.Шкільна
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02
Від ЛР-174 до с.Кличковичі
КТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-31 10:00-14:00 ФГ «Лаванда»- тр.бр. с.Туличів
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-368 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець
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