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У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО

У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО
У Луцьку в районі вулиці Чернишевського трапилася масштабна пожежа - горить суха трава та очерет. За попередньо інформацією, площа займання охоплює до 2-х гектарів.

Зайнялося сьогодні, 17 лютого, приблизно о 18-й годині, - про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.

Для ліквідації пожежі задіяні відділення Державної пожежно-рятувальної частини 2 та 25 Управління ДСНС у Волинській області. На місці працюють більше 10 рятувальників, задіяні 2 одиниці техніки.

Володимир Несторов зауважує, гасіння пожежі ускладнює болотиста місцевість.

Фото та відео - Суспільне.



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Теги: Луцьк, пожежа, суха трава
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