У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО





Зайнялося сьогодні, 17 лютого, приблизно о 18-й годині, - про це у Facebook Володимир Несторов.



Для ліквідації пожежі задіяні відділення Державної пожежно-рятувальної частини 2 та 25 Управління ДСНС у Волинській області. На місці працюють більше 10 рятувальників, задіяні 2 одиниці техніки.



Володимир Несторов зауважує, гасіння пожежі ускладнює болотиста місцевість.



Фото та відео - Суспільне.







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