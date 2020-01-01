У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку в районі вулиці Чернишевського трапилася масштабна пожежа - горить суха трава та очерет. За попередньо інформацією, площа займання охоплює до 2-х гектарів.
Зайнялося сьогодні, 17 лютого, приблизно о 18-й годині, - про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.
Для ліквідації пожежі задіяні відділення Державної пожежно-рятувальної частини 2 та 25 Управління ДСНС у Волинській області. На місці працюють більше 10 рятувальників, задіяні 2 одиниці техніки.
Володимир Несторов зауважує, гасіння пожежі ускладнює болотиста місцевість.
Фото та відео - Суспільне.
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Зайнялося сьогодні, 17 лютого, приблизно о 18-й годині, - про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.
Для ліквідації пожежі задіяні відділення Державної пожежно-рятувальної частини 2 та 25 Управління ДСНС у Волинській області. На місці працюють більше 10 рятувальників, задіяні 2 одиниці техніки.
Володимир Несторов зауважує, гасіння пожежі ускладнює болотиста місцевість.
Фото та відео - Суспільне.
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