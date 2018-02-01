Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську





Як розповіли для



У коментарі т.в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що заявила про смерть чоловіка його мати.



Покійний зловживав алкогольними напоями, напередодні посварився з дружиною.



Обставини трагедії з’ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Попередньо встановлено, що смерть настала через удушення. Тіло направлено на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16-го лютого у Нововолинську в підсобному приміщенні знайшли повішеним молодика на електропроводці.Як розповіли для інтернет-видання БУГ , молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку на вулиці Чайковського. Попередня причина смерті – самогубство.У коментарі т.в.о.начальника Нововолинського відділення поліціїзазначив, що заявила про смерть чоловіка його мати.Покійний зловживав алкогольними напоями, напередодні посварився з дружиною.Обставини трагедії з’ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Попередньо встановлено, що смерть настала через удушення. Тіло направлено на експертизу.

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