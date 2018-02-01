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Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську

Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську
У неділю, 16-го лютого у Нововолинську в підсобному приміщенні знайшли повішеним молодика на електропроводці.

Як розповіли для інтернет-видання БУГ, молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку на вулиці Чайковського. Попередня причина смерті – самогубство.

У коментарі т.в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що заявила про смерть чоловіка його мати.

Покійний зловживав алкогольними напоями, напередодні посварився з дружиною.

Обставини трагедії з’ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Попередньо встановлено, що смерть настала через удушення. Тіло направлено на експертизу.

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Теги: самогубство, нововолинськ
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