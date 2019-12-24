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Україна підписала безвіз з карибською країною

Україна підписала безвіз з карибською країною
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

"Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.

За його словами, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.

Довідка:

Гренада — острівна держава в Карибському морі, що включає, власне, Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока. Гренада — острів вулканічного походження.

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Теги: безвіз, Карибське море, Україна
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