Україна підписала безвіз з карибською країною





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає



"Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.



За його словами, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.



Довідка:



Гренада — острівна держава в Карибському морі, що включає, власне, Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока. Гренада — острів вулканічного походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр, передає УНН. "Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.За його словами, посол України у Великій Британіїуповноважена підписати зазначену угоду.Гренада — острівна держава в Карибському морі, що включає, власне, Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока. Гренада — острів вулканічного походження.

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