Волинянина, який обкрадав кладовище, засудили на 4 роки

14-го лютого нововолинський міський суд виніс вирок 20-річному уродженцю Старої Лішні Іваничівському району за крадіжки з кладовища в Нововолинську.Нагадаємо, молодика спіймали на гарячому. Правоохоронці спіймали злодія з металевими рейками, які той викопав на могилі та ніс на скупку, що працює за озером, - пише БУГ.Слідством встановлено, що 9-го березня 2019 року, близько 13:00 чоловік на міському кладовищі, розташованому поряд з мікрорайоном Шахтарським у м. Нововолинську, демонтував пам’ятник. Діяв з умислом, направленим на наругу над могилою, із корисливих мотивів, грубо порушуючи суспільні відносини, що забезпечують загальноприйняті моральні принципи та релігійні традиції щодо поховання померлих.Засуджений відкопав два металеві швелера, вартістю 300 гривень, які служили опорою під пам’ятник. Викрадений метал здав на скупку металобрухту, виручені кошти витратив на власні потреби.Також 11-го березня відкопав три металеві рейси вартістю 225 гривень. Після чого був затриманий працівниками поліції.Окрім того в ніч з 17-го січня на 18-те січня 2019 року викрав з квартири телефон Soni, вартістю 3666,67 гривень.У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Зазначив, що має намір повністю відшкодувати завдану потерпілим моральну шкоду. Просив суд його суворо не карати, призначити покарання у виді обмеження волі, щоб він мав можливість працювати, заробляти кошти для відшкодування потерпілим моральної шкоди.Суд визнав винним молодика у крадіжці за ч.1 ст.185 КК України та у нарузі над могилою та незаконне заволодіння предметами, що на ній знаходились.За ч.1 ст.185 КК України суд призначив покарання у виді громадських робіт на строк сто годин; за ч.3 ст.297 КК України у виді обмеження волі на строк чотири роки.За сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, із розрахунку за правилами ч.1 ст.72 КК України – одному дню обмеження волі відповідає вісім годин громадських робіт, остаточно призначив покарання у виді обмеження волі на строк чотири роки.