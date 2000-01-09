Де на Волині не буде світла 21 лютого





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Горохівський район



1. 9.00-17.00

ПАТ "Ковельмолоко"

Підприємство "Укрпошта"

Берестечквське СТ

Смолявська сільська рада

Горохівський районний відділ освіти с.Зелена: вул.Берестецька, вул.Рузаки, вул. Гірська



Іваничівський район



1. 10:00-16:00

с.Риковичі вул.Центральна 102-139

2. ПП Вітчизна с.Соснина



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-196 09:40 – 17:00 ФОП Никитюк Юрій Володимирович (майстерня), м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд. 32, вул. 8-го Березня, буд. 1-21, вул.. Коніщука, буд. 5

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 09:40 – 17:00 ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж) м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, вул. Ковельська, буд. 34-63, пров. Матросова



Ківерцівський район



1. 09:00-16:00



с.Прилуцьке

вул.Садова,буд. 1-55,

вул.Ст.Бойка,1-30,

2

09:00-16

с. Клепачів - школа, водонапірна башня

ФОП Волк Оксана Іванівна – столярний цех

ТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс"

ФОП Шапошніков Петро Сергійович - магазин

ФОП Демчук Лариса Олександрівна - торговий кіоск, Релігійна громада - церква

СФГ "Дар" – свинарник, Антонюк Денис Олегович – магазин, Луцька автомобільна школа ТСОУ – автодром, СТ `Озерце` - садівничий масив

ФГ "БОМІС" - садиба

Трофимук В.Г., житловий масив – «Кульчин» житловий масив – «Кульчин»

с. Клепачів - повністю

3 ПЛ 10 кВ Л14-04

09:00-16:00

Цуманське СТ - магазин

ДП "Рибгосп" "Цумань" - приміщення

ФОП Ховайло Ірина Валеріївна - магазин

ФОП Бородіна Галина Савівна - магазин

ФОП Жолква Олена Олександрівна - торговий кіоск

Волинська філія концерну РРТ - станція

ФОП Матюшко Микола Стахович - столярний цех

Місцева пожежна частина

ФОП Футрук Наталія Іванівна - хлібозавод

Цуманська лікарня смт.Цумань

вул.Партизанська, вул.8-го Березня

вул.1-го Січня, вул.Васильєва,

вул.Гагаріна,буд.1-12, вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4

вул.17 Вересня,

вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19,

вул.Філатова,буд.13-26, вул.Сонячнабуд., 1-



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район



1. 8:30-17:00 Кооператив «Надстиря», ОК «Масив Молодіжний», ФОП Куляша, ОК «Надстиря» с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габрієли Запольської, Дулібська, Клечальна, кн.. Острозького, Литовська, Руданського, Хрещата,50-70, Чубинського.

с.Боратин вул.Стрілецька

2 ПЛ-10 кВ Л-67-02 до ЛР-165 КТП-325, 91, 126, 301, 398, 522, 381, 560, 488) 9:0-17:00 Будинок культури, дит.садок, школа смт Рокині

ПАТ «Укртелеком», Волинський обласний учбовий центр АПК, ФОП Шніт Сергій Юхимович, Волинська держ. дослідницька станція інституту СГ, ФОП Трофимюк В.П.,

Музей історії сільського господарства Волині,

ПрАТ «Київстар», ФОП Таранюк Є.О.,

ДП «ЕДГ ЕЛІТА», ТзОВ «СТП РІТЕЙЛ»,

КП «Рокині», ФОП Гордієнко С.С.,

ФОП Шевчук В.Є., Церква смт Рокині,

ДП «ВОСГ виробн.. п-во по племінні справі», смт Рокині



Любомльський та Шацький райони



1 КТП 317 9:00-16:00 магазин с. Масловець

2 ПЛ 10 л 26-02 9:00-18:00 с Світязь:

Бази відпочинку: Салют, Уран, Супутник, Гарт, Турбаза, Шацькі озера, СТО Легіон, Грушево. с. Омеляне, Підманове,

Світязькі Смоляри.



Любешівський район



1 ПЛ-10 кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00 - 17:00 ПрАТ «Київстар», Лайф, ФОП Пугач М.О., Пилорама, Школа с. Рудка, магазини смт. Любешів, вул. Березня, Костюшка,

с. Рудка, с. Наїздово, с. Коновка

2 КТП-72 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий садок с. Залізниця, вул. Незалежності



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1

КТП-43 21.02.20 кафе Волинь вул.Шухевича 20

п-ц Черичукін ФОП Тимощук

ремонт автомобілів Іжик УЗУ

склад Іваничівське шосе 16

м.Нововолинськ:

вул.Центральна 1-7

с.Будятичі 10,12

вул.Садова, 10



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..

2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.

3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.



Старовижівський район



1. 09:00 - 16:00

с. Мокре вул. Незалежності

2. 14:00 - 16:00.

Школа с. Рокита вул. Пасіка, Зарівна



Турійський район



1. 10:00-16:00

Стоматполіклінніка, аптека, ФОП Вакулюк І.С.- магазин «Корона», Територіальний центр- склад-перукарня, ФОП Каліщук В.І.- магазин оптика, центр зайнятості с.м.т.Турійськ Б.Хмельницького, Сагайдачного, Кармелюка



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9.00-17.00ПАТ "Ковельмолоко"Підприємство "Укрпошта"Берестечквське СТСмолявська сільська радаГорохівський районний відділ освіти с.Зелена: вул.Берестецька, вул.Рузаки, вул. Гірська1. 10:00-16:00с.Риковичі вул.Центральна 102-1392. ПП Вітчизна с.Соснина1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-196 09:40 – 17:00 ФОП Никитюк Юрій Володимирович (майстерня), м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд. 32, вул. 8-го Березня, буд. 1-21, вул.. Коніщука, буд. 52. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 09:40 – 17:00 ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж) м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, вул. Ковельська, буд. 34-63, пров. Матросова1. 09:00-16:00с.Прилуцькевул.Садова,буд. 1-55,вул.Ст.Бойка,1-30,09:00-16с. Клепачів - школа, водонапірна башняФОП Волк Оксана Іванівна – столярний цехТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс"ФОП Шапошніков Петро Сергійович - магазинФОП Демчук Лариса Олександрівна - торговий кіоск, Релігійна громада - церкваСФГ "Дар" – свинарник, Антонюк Денис Олегович – магазин, Луцька автомобільна школа ТСОУ – автодром, СТ `Озерце` - садівничий масивФГ "БОМІС" - садибаТрофимук В.Г., житловий масив – «Кульчин» житловий масив – «Кульчин»с. Клепачів - повністю3 ПЛ 10 кВ Л14-0409:00-16:00Цуманське СТ - магазинДП "Рибгосп" "Цумань" - приміщенняФОП Ховайло Ірина Валеріївна - магазинФОП Бородіна Галина Савівна - магазинФОП Жолква Олена Олександрівна - торговий кіоскВолинська філія концерну РРТ - станціяФОП Матюшко Микола Стахович - столярний цехМісцева пожежна частинаФОП Футрук Наталія Іванівна - хлібозаводЦуманська лікарня смт.Цуманьвул.Партизанська, вул.8-го Березнявул.1-го Січня, вул.Васильєва,вул.Гагаріна,буд.1-12, вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4вул.17 Вересня,вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19,вул.Філатова,буд.13-26, вул.Сонячнабуд., 1-Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 8:30-17:00 Кооператив «Надстиря», ОК «Масив Молодіжний», ФОП Куляша, ОК «Надстиря» с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габрієли Запольської, Дулібська, Клечальна, кн.. Острозького, Литовська, Руданського, Хрещата,50-70, Чубинського.с.Боратин вул.Стрілецька2 ПЛ-10 кВ Л-67-02 до ЛР-165 КТП-325, 91, 126, 301, 398, 522, 381, 560, 488) 9:0-17:00 Будинок культури, дит.садок, школа смт РокиніПАТ «Укртелеком», Волинський обласний учбовий центр АПК, ФОП Шніт Сергій Юхимович, Волинська держ. дослідницька станція інституту СГ, ФОП Трофимюк В.П.,Музей історії сільського господарства Волині,ПрАТ «Київстар», ФОП Таранюк Є.О.,ДП «ЕДГ ЕЛІТА», ТзОВ «СТП РІТЕЙЛ»,КП «Рокині», ФОП Гордієнко С.С.,ФОП Шевчук В.Є., Церква смт Рокині,ДП «ВОСГ виробн.. п-во по племінні справі», смт Рокині1 КТП 317 9:00-16:00 магазин с. Масловець2 ПЛ 10 л 26-02 9:00-18:00 с Світязь:Бази відпочинку: Салют, Уран, Супутник, Гарт, Турбаза, Шацькі озера, СТО Легіон, Грушево. с. Омеляне, Підманове,Світязькі Смоляри.1 ПЛ-10 кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00 - 17:00 ПрАТ «Київстар», Лайф, ФОП Пугач М.О., Пилорама, Школа с. Рудка, магазини смт. Любешів, вул. Березня, Костюшка,с. Рудка, с. Наїздово, с. Коновка2 КТП-72 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий садок с. Залізниця, вул. НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1КТП-43 21.02.20 кафе Волинь вул.Шухевича 20п-ц Черичукін ФОП Тимощукремонт автомобілів Іжик УЗУсклад Іваничівське шосе 16м.Нововолинськ:вул.Центральна 1-7с.Будятичі 10,12вул.Садова, 10Вимкнень споживачів не заплановано.1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.1. 09:00 - 16:00с. Мокре вул. Незалежності2. 14:00 - 16:00.Школа с. Рокита вул. Пасіка, Зарівна1. 10:00-16:00Стоматполіклінніка, аптека, ФОП Вакулюк І.С.- магазин «Корона», Територіальний центр- склад-перукарня, ФОП Каліщук В.І.- магазин оптика, центр зайнятості с.м.т.Турійськ Б.Хмельницького, Сагайдачного, Кармелюка

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