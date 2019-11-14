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Інформація про замінування офісних приміщень у Луцьку не підтвердилася

Інформація про замінування офісних приміщень у Луцьку не підтвердилася
У Луцьку вранці 21 лютого до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі, що на проспекті Перемоги.

На місці ймовірного замінування працювали поліцейські, зокрема, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області, співробітники відповідних служб, - пише ГУНП у Волинській області.

Вибухотехніки обстежили приміщення та прилеглу територію на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин та предметів. Із будівлі евакуювали близько 80 осіб. Інформація щодо замінування не підтвердилась.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.


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Теги: замінування, Луцьк
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