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У пасажирки потяга «Київ-Москва» запідозрили коронавірус

У пасажирки потяга «Київ-Москва» запідозрили коронавірус
У поїзді, що прямував з Києва до Москви, в громадянки Китаю виявили симптоми респіраторного захворювання.

Про це йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажирку із симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ). З метою виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, відчепили на станції Брянськ.

"Основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення — міста Москва. Наразі Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров’я МОЗ України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулась за офіційною інформацією до російської сторони", - йдеться у повідомлені.

Подальші дії щодо процедури повернення поїзда в Україну визначаються. Санітарні заходи будуть забезпечені як щодо бригади, так і щодо рухомого складу поїзда.


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Теги: потяг, Київ-Москва, коронавірус
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