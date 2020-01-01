У пасажирки потяга «Київ-Москва» запідозрили коронавірус

У поїзді, що прямував з Києва до Москви, в громадянки Китаю виявили симптоми респіраторного захворювання.Про це йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".Зазначається, що пасажирку із симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ). З метою виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, відчепили на станції Брянськ."Основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення — міста Москва. Наразі Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров’я МОЗ України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулась за офіційною інформацією до російської сторони", - йдеться у повідомлені.Подальші дії щодо процедури повернення поїзда в Україну визначаються. Санітарні заходи будуть забезпечені як щодо бригади, так і щодо рухомого складу поїзда.