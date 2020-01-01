Жінку, яка викрала продукти з луцького супермаркету, оштрафували





Слухання справи відбулось 10 лютого. Про це йдеться у вироку суду, - повідомляє



Обвинувачена 13 жовтня ввечері в приміщенні магазину «Сім-23», що у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 67, таємно викрала із торгових полиць харчі на загальну суму 1232 гривні.



Жінка вкрала чотири багети «З стейком», чотири багети «З беконом», чотири рулети «Бісквітний», мідії «В олії» копчені зі спеціями, дві упаковки моркви «По-корейськи», дві упаковки салату «З морепродуктів», 10 яєць, два бісквіти «Барні», лукум «Міні», три упаковки халви, два десерти «Бонжур», дві упаковки арахісу «Felix», дві упаковки зефіру «Біло-рожевий», ковбасу «Салямі Карпатська», ковбасу «Салямі Соборна» та ковбасу «Салямі із свинини».



Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася та розповіла, що повністю відшкодувала завдану шкоду, просила суд суворо її не карати.



Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженки села Залісці Рожищенського району, яка крала у магазині продукти.Слухання справи відбулось 10 лютого. Про це йдеться у вироку суду, - повідомляє "Район. Луцьк" Обвинувачена 13 жовтня ввечері в приміщенні магазину «Сім-23», що у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 67, таємно викрала із торгових полиць харчі на загальну суму 1232 гривні.Жінка вкрала чотири багети «З стейком», чотири багети «З беконом», чотири рулети «Бісквітний», мідії «В олії» копчені зі спеціями, дві упаковки моркви «По-корейськи», дві упаковки салату «З морепродуктів», 10 яєць, два бісквіти «Барні», лукум «Міні», три упаковки халви, два десерти «Бонжур», дві упаковки арахісу «Felix», дві упаковки зефіру «Біло-рожевий», ковбасу «Салямі Карпатська», ковбасу «Салямі Соборна» та ковбасу «Салямі із свинини».Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася та розповіла, що повністю відшкодувала завдану шкоду, просила суд суворо її не карати.Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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