Проспект Соборності у Луцьку просять розділити парканом





Відповідну пропозицію у своїй Вадим Слива, -



Чоловік звернув увагу, що проспект Соборності майже повністю розділений парканом, який перешкоджає пішоходам перетинати дорогу в невстановленому місці, що зробило рух проспектом значно безпечнішим.



«Однак ділянка від перехрестя з проспектом Молоді до Північного ринку не розділена. Саме там, завдяки ринку і дитячим садочкам (№3, 9 та 11) у дворах з обох сторін проспекту, люди сновигають дорогою, де їм заманеться, ігноруючи пішохідні переходи і небезпеку, на яку вони наражають себе, і, що найстрашніше, своїх дітей. Адже дуже часто дорослі тягнуть за руку дітей або возять їх через дорогу у візочках. Водночас дорослі такою поведінкою привчають дітей у майбутньому ігнорувати ПДР і переходити дорогу, де заманеться. Тому прошу встановити паркан і в цій частині проспекту Соборності», – зазначив Вадим Слива.



Також додав, що, за можливості, паркан варто продовжити і в бік мосту від торгового центру «Порт Сіті».



«Там люди теж масово перебігають дорогу, хоча до безпечного регульованого світлофором переходу звідти йти близько 50 метрів», – зауважив чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Варто було би встановити паркан між зустрічними смугами руху вздовж усього проспекту Соборності в Луцьку.Відповідну пропозицію у своїй петиції запропонував лучанин, - пише ІА Волинські новини.Чоловік звернув увагу, що проспект Соборності майже повністю розділений парканом, який перешкоджає пішоходам перетинати дорогу в невстановленому місці, що зробило рух проспектом значно безпечнішим.«Однак ділянка від перехрестя з проспектом Молоді до Північного ринку не розділена. Саме там, завдяки ринку і дитячим садочкам (№3, 9 та 11) у дворах з обох сторін проспекту, люди сновигають дорогою, де їм заманеться, ігноруючи пішохідні переходи і небезпеку, на яку вони наражають себе, і, що найстрашніше, своїх дітей. Адже дуже часто дорослі тягнуть за руку дітей або возять їх через дорогу у візочках. Водночас дорослі такою поведінкою привчають дітей у майбутньому ігнорувати ПДР і переходити дорогу, де заманеться. Тому прошу встановити паркан і в цій частині проспекту Соборності», – зазначив Вадим Слива.Також додав, що, за можливості, паркан варто продовжити і в бік мосту від торгового центру «Порт Сіті».«Там люди теж масово перебігають дорогу, хоча до безпечного регульованого світлофором переходу звідти йти близько 50 метрів», – зауважив чоловік.

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