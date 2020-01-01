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Проспект Соборності у Луцьку просять розділити парканом

Проспект Соборності у Луцьку просять розділити парканом
Варто було би встановити паркан між зустрічними смугами руху вздовж усього проспекту Соборності в Луцьку.

Відповідну пропозицію у своїй петиції запропонував лучанин Вадим Слива, - пише ІА Волинські новини.

Чоловік звернув увагу, що проспект Соборності майже повністю розділений парканом, який перешкоджає пішоходам перетинати дорогу в невстановленому місці, що зробило рух проспектом значно безпечнішим.

«Однак ділянка від перехрестя з проспектом Молоді до Північного ринку не розділена. Саме там, завдяки ринку і дитячим садочкам (№3, 9 та 11) у дворах з обох сторін проспекту, люди сновигають дорогою, де їм заманеться, ігноруючи пішохідні переходи і небезпеку, на яку вони наражають себе, і, що найстрашніше, своїх дітей. Адже дуже часто дорослі тягнуть за руку дітей або возять їх через дорогу у візочках. Водночас дорослі такою поведінкою привчають дітей у майбутньому ігнорувати ПДР і переходити дорогу, де заманеться. Тому прошу встановити паркан і в цій частині проспекту Соборності», – зазначив Вадим Слива.

Також додав, що, за можливості, паркан варто продовжити і в бік мосту від торгового центру «Порт Сіті».

«Там люди теж масово перебігають дорогу, хоча до безпечного регульованого світлофором переходу звідти йти близько 50 метрів», – зауважив чоловік.

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Теги: луцьк, соборності, петиція
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