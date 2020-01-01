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У містечку на Волині школярі вшанували Героїв Майдану

У містечку на Волині школярі вшанували Героїв Майдану
В Любомльському будинку школяра відбувся захід до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Культорганізатор Наталія Савош провела з вихованцями бесіду про мітинг студентів та інших українців, зокрема і волинян на Майдані в Києві 2013-2014 років, - пише Район.Любомль.

Цьогоріч шості роковини Революція Гідності, що стала найбільшим протестом у новітній історії України, де українські громадяни боролися за свої права та європейський вибір.

Софія Кондратюк, Анастасія Богуш та Анна Шваліковська декламували вірші про Героїв України. Анастасія Шалапута прочитала власний вірш «Про Україну та Донбас». Під фонограму пісні «Плине кача…» діти торкнулися пам’яті священного вогню, частинки вічного. На завершення заходу акомпаніатор Любомльського Будинку школяра Олена Лізанець виконала пісню «Повертайся живим».

У містечку на Волині школярі вшанували Героїв Майдану
У містечку на Волині школярі вшанували Героїв Майдану
У містечку на Волині школярі вшанували Героїв Майдану

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Теги: любомль, школярі, майдан
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