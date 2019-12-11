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Луцька лікарня купить нове обладнання за 2,5 мільйона

Луцька лікарня купить нове обладнання за 2,5 мільйона
Комунальний заклад «Луцька міська клінічна лікарня» планує придбати
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Постачальника обладнання визначать через відкриті торги в електронній системі «Prozorro», - пише ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 березня, а розпочнуть аукціон 10 березня. Термін постачання товару – до 31 грудня. Очікувана вартість обладнання становить 2,5 мільйона гривень.

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Теги: Луцьк, медицина
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