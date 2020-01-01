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МОЗ заборонило передавати продукти для евакуйованих з Китаю

МОЗ заборонило передавати продукти для евакуйованих з Китаю
МОЗ заборонило передавати продукти харчування в санаторій на Полтавщині для евакуйованих з Китаю.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Depo.ua

"Рішенням нашим ми чітко заборонили поставки будь-якої їжі в обсервацію. Оскільки у нас обсервація щодо гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації стосовно діарейних захворювань", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що вже запущений харчоблок в медцентрі і їжу для тих, хто перебуває на карантині, готують на місці, в тому числі і дієтичну - для іноземної громадянки, яка зверталася за допомогою до лікарів з приводу загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.

Заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко зазначив, що в обсервацію передають тільки засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби і промислову продукцію.

"Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби і речі промислового виробництва. Продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, які передають їх (продукти. - ред.) Від Червоного Хреста. Продукти не передаються тим, хто знаходиться в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти. - ред.), Червоний Хрест надалі ухвалюватиме рішення, що робити з цими продуктами ", - сказав Варченко.

Як повідомляло Depo.ua, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр повинні доставити українців, вивезених з китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідній Лелюховской громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти.

З ранку в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду в сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Ухані.

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Теги: нові санжари, продукти
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