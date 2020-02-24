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Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Італію через коронавірус

Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Італію через коронавірус
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до регіонів Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.

Йдеться про італійські регіони Венето, Ломбардія, П’ємонт та Емілія Романья, - пишуть Факти.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України, – повідомили у Консульській службі України.

Українцям, які перебувають в Італії або планують подорож до країни, рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:

- уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки ГРЗ;
регулярно і ретельно мити руки;
- регулярно протирати поверхню квартири, робочого місця тощо дезінфікуючими засобами;
- під час чхання або кашляння прикривати ніс і рот паперовою хустинкою;
- не торкатися руками очей, носа і рота;
- користуватися антивірусними ліками та антибіотиками тільки за рекомендацією лікаря;
- використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або під час допомоги хворим;
- телефонувати на гарячу лінію 1500 у разі виявлення підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання, якщо після повернення з Китаю не пройшло 14 днів.

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус Covid-19 в Італії досягла позначки у 165 осіб. За офіційною інформацією, померли чотири людини.

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Теги: Італія, МЗС, поради
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