Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Італію через коронавірус
Сьогодні, 15:07
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до регіонів Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.
Йдеться про італійські регіони Венето, Ломбардія, П’ємонт та Емілія Романья, - пишуть Факти.
"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України, – повідомили у Консульській службі України.
Українцям, які перебувають в Італії або планують подорож до країни, рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:
- уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки ГРЗ;
регулярно і ретельно мити руки;
- регулярно протирати поверхню квартири, робочого місця тощо дезінфікуючими засобами;
- під час чхання або кашляння прикривати ніс і рот паперовою хустинкою;
- не торкатися руками очей, носа і рота;
- користуватися антивірусними ліками та антибіотиками тільки за рекомендацією лікаря;
- використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або під час допомоги хворим;
- телефонувати на гарячу лінію 1500 у разі виявлення підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання, якщо після повернення з Китаю не пройшло 14 днів.
Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус Covid-19 в Італії досягла позначки у 165 осіб. За офіційною інформацією, померли чотири людини.
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Йдеться про італійські регіони Венето, Ломбардія, П’ємонт та Емілія Романья, - пишуть Факти.
"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України, – повідомили у Консульській службі України.
Українцям, які перебувають в Італії або планують подорож до країни, рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:
- уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки ГРЗ;
регулярно і ретельно мити руки;
- регулярно протирати поверхню квартири, робочого місця тощо дезінфікуючими засобами;
- під час чхання або кашляння прикривати ніс і рот паперовою хустинкою;
- не торкатися руками очей, носа і рота;
- користуватися антивірусними ліками та антибіотиками тільки за рекомендацією лікаря;
- використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або під час допомоги хворим;
- телефонувати на гарячу лінію 1500 у разі виявлення підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання, якщо після повернення з Китаю не пройшло 14 днів.
Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус Covid-19 в Італії досягла позначки у 165 осіб. За офіційною інформацією, померли чотири людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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