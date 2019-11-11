На Волині учні створили унікальний зимовий сад. ФОТО
Сьогодні, 22:47
Учні волинської школи створили в навчальному закладі унікальний зимовий сад.
Про це йдеться на сторінці школи села Городок Маневицького району у фейсбуці.
Створювали зимовий сат учні городоцької школи, які є членами шкільного лісництва. Природолюби запрошують всіх охочих провести фотосесію у зимовому саду.
"Шматочок реклами вам у стрічку! Городоцьке учнівське лісництво пропонує до ваших послуг зимовий сад для проведення фотосесії. Незабаром - тематичні та оглядові екскурсії. Нам є про що вам розповісти та чим здивувати", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 0684204762.
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Про це йдеться на сторінці школи села Городок Маневицького району у фейсбуці.
Створювали зимовий сат учні городоцької школи, які є членами шкільного лісництва. Природолюби запрошують всіх охочих провести фотосесію у зимовому саду.
"Шматочок реклами вам у стрічку! Городоцьке учнівське лісництво пропонує до ваших послуг зимовий сад для проведення фотосесії. Незабаром - тематичні та оглядові екскурсії. Нам є про що вам розповісти та чим здивувати", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 0684204762.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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