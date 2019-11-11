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На Волині учні створили унікальний зимовий сад. ФОТО

На Волині учні створили унікальний зимовий сад. ФОТО
Учні волинської школи створили в навчальному закладі унікальний зимовий сад.

Про це йдеться на сторінці школи села Городок Маневицького району у фейсбуці.

Створювали зимовий сат учні городоцької школи, які є членами шкільного лісництва. Природолюби запрошують всіх охочих провести фотосесію у зимовому саду.

"Шматочок реклами вам у стрічку! Городоцьке учнівське лісництво пропонує до ваших послуг зимовий сад для проведення фотосесії. Незабаром - тематичні та оглядові екскурсії. Нам є про що вам розповісти та чим здивувати", - йдеться у дописі.

Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 0684204762.



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Теги: Волинь, Городок, природа
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