На Волині учні створили унікальний зимовий сад. ФОТО

Учні волинської школи створили в навчальному закладі унікальний зимовий сад.Про це йдеться на сторінці школи села Городок Маневицького району у фейсбуці.Створювали зимовий сат учні городоцької школи, які є членами шкільного лісництва. Природолюби запрошують всіх охочих провести фотосесію у зимовому саду."Шматочок реклами вам у стрічку! Городоцьке учнівське лісництво пропонує до ваших послуг зимовий сад для проведення фотосесії. Незабаром - тематичні та оглядові екскурсії. Нам є про що вам розповісти та чим здивувати", - йдеться у дописі.Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 0684204762.