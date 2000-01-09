Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Фалемичі
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Горохівський Вісник"
ВДВС (виконавча служба, Юстиція , Районний суд, Міліція, Перукарня "Каштан",ФОП Дубець В.В., Горохівський районний відділ освіти, ПАТ"Укртелеком",ФОП Четвержук В.С, ТОВ "Євро Сервіс К",Райспоживспілка, Територіальний центр, ПрАТ "Київстар",ТзОВ "Волиньфарм".
м. Горохів:
вул. Воз'єдання,
вул. Сокальська,
вул. Гетьманська
Іваничівський район
1. 9:00-14:00
Фоп Радчук (територія колишнього відгодівельного ВРХ) смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква,Заводська10,18,19-25
2 Л-2 КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 9:30 – 17:00
П-ць Північук Іван Адамович (торговий павільйон)
м. Камінь-Каширський,
вул. Неродів 56-78,
вул.Горького 1-35.
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Прилуцьке
ФОП Остапенко Микола Вікторович - магазин
дитячий садок
с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська,1-17( непарні) вул.І.Богуна,1-30
вул.Жовтнева, 1-58,
2. 09:00-17:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446
9:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. ПЛ-0.4кВ від ЩТП №16
9:00-17:00
Ковельське МТМО (ФАП)
с.Дарівка
3. 9:00-17:00
КП "Екокомунсервіс"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
Дубівське СТ
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Колотюк Ю.Г.
смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
Локачинський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 9:00-17:00 Холопичі С/Р,БК,П-ць Каліщук с. Холопичі вул.Л.Українки,Шокала
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ВПУ №2,
Учбовий корпус ЛНТУ (вул.Потебні 56)
Котельня Потебні 52а
ПП «Пласт» вул. Потебні 58(гуртожиток)
вул.Потебні 52а(гуртожиток)
Луцький район
1. 9:00-17:00
ПАТ «Луцьке авіапідприємство»
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00
Магазин, Школа, Застава Грабове с.Грабове Адамчуки
2. 9:00-17:00
Магазин Школа с Масловець вул. Центральна
Любешівський район
1 КТП-22 10:00 - 17:00 Школа, ФАП, Магазини с. Дольськ, вул. Садова, вул. Гагаріна
2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-68 10:00 - 17:00 Магазтн с. Міжгайці (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 від ТП-5 9:00-17:00 школа №9 вул.Св.Володимира 22 Кантор Тетьяна Володимирівна
м-н Еліта б.Шевченка 17 Каганюк Людмила Михалівна
м-н Рубін б.Шевченка 15 Зенюк Євгенія Мусіївна
м-н Світ гардин б.Шевченка 15 Степюк Валентина Петрівна
м-н Супер дар б.Шевченка 21 Ільницький Олександр Данилович
відділення зв`язку №8 б.Шевченка 15 Гапон Наталія Миколаївна
аптека Волиньфарм б.Шевченка 17 Сторонська Інна Степанівна
залізнична каса б.Шевченка 19
Нікостур б.Шевченка 19 Стадницька Оксана Григорівна
м-н Ябко б-р Шевченка 15
кавярня Франсуа б-р Шевченка 21
б.Шевченка 15-21
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Чевель Хутір Садиби.
2. 10:00 - 16:00.
с. Мокре вул: Шевченка, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-132 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Фалемичі
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Горохівський Вісник"
ВДВС (виконавча служба, Юстиція , Районний суд, Міліція, Перукарня "Каштан",ФОП Дубець В.В., Горохівський районний відділ освіти, ПАТ"Укртелеком",ФОП Четвержук В.С, ТОВ "Євро Сервіс К",Райспоживспілка, Територіальний центр, ПрАТ "Київстар",ТзОВ "Волиньфарм".
м. Горохів:
вул. Воз'єдання,
вул. Сокальська,
вул. Гетьманська
Іваничівський район
1. 9:00-14:00
Фоп Радчук (територія колишнього відгодівельного ВРХ) смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква,Заводська10,18,19-25
2 Л-2 КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 9:30 – 17:00
П-ць Північук Іван Адамович (торговий павільйон)
м. Камінь-Каширський,
вул. Неродів 56-78,
вул.Горького 1-35.
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Прилуцьке
ФОП Остапенко Микола Вікторович - магазин
дитячий садок
с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська,1-17( непарні) вул.І.Богуна,1-30
вул.Жовтнева, 1-58,
2. 09:00-17:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446
9:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне
2. ПЛ-0.4кВ від ЩТП №16
9:00-17:00
Ковельське МТМО (ФАП)
с.Дарівка
3. 9:00-17:00
КП "Екокомунсервіс"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
Дубівське СТ
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Колотюк Ю.Г.
смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
Локачинський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 9:00-17:00 Холопичі С/Р,БК,П-ць Каліщук с. Холопичі вул.Л.Українки,Шокала
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ВПУ №2,
Учбовий корпус ЛНТУ (вул.Потебні 56)
Котельня Потебні 52а
ПП «Пласт» вул. Потебні 58(гуртожиток)
вул.Потебні 52а(гуртожиток)
Луцький район
1. 9:00-17:00
ПАТ «Луцьке авіапідприємство»
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00
Магазин, Школа, Застава Грабове с.Грабове Адамчуки
2. 9:00-17:00
Магазин Школа с Масловець вул. Центральна
Любешівський район
1 КТП-22 10:00 - 17:00 Школа, ФАП, Магазини с. Дольськ, вул. Садова, вул. Гагаріна
2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-68 10:00 - 17:00 Магазтн с. Міжгайці (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 від ТП-5 9:00-17:00 школа №9 вул.Св.Володимира 22 Кантор Тетьяна Володимирівна
м-н Еліта б.Шевченка 17 Каганюк Людмила Михалівна
м-н Рубін б.Шевченка 15 Зенюк Євгенія Мусіївна
м-н Світ гардин б.Шевченка 15 Степюк Валентина Петрівна
м-н Супер дар б.Шевченка 21 Ільницький Олександр Данилович
відділення зв`язку №8 б.Шевченка 15 Гапон Наталія Миколаївна
аптека Волиньфарм б.Шевченка 17 Сторонська Інна Степанівна
залізнична каса б.Шевченка 19
Нікостур б.Шевченка 19 Стадницька Оксана Григорівна
м-н Ябко б-р Шевченка 15
кавярня Франсуа б-р Шевченка 21
б.Шевченка 15-21
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Чевель Хутір Садиби.
2. 10:00 - 16:00.
с. Мокре вул: Шевченка, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-132 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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