Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

с. Фалемичі



Горохівський район



1. 9.00-17.00

Горохівський Вісник"

ВДВС (виконавча служба, Юстиція , Районний суд, Міліція, Перукарня "Каштан",ФОП Дубець В.В., Горохівський районний відділ освіти, ПАТ"Укртелеком",ФОП Четвержук В.С, ТОВ "Євро Сервіс К",Райспоживспілка, Територіальний центр, ПрАТ "Київстар",ТзОВ "Волиньфарм".

м. Горохів:

вул. Воз'єдання,

вул. Сокальська,

вул. Гетьманська



Іваничівський район



1. 9:00-14:00

Фоп Радчук (територія колишнього відгодівельного ВРХ) смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква,Заводська10,18,19-25

2 Л-2 КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі вул.Гагаріна



Камінь-Каширський район



1. 9:30 – 17:00

П-ць Північук Іван Адамович (торговий павільйон)

м. Камінь-Каширський,

вул. Неродів 56-78,

вул.Горького 1-35.



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

с.Прилуцьке

ФОП Остапенко Микола Вікторович - магазин

дитячий садок



с.Прилуцьке

вул.Ківерцівська,1-17( непарні) вул.І.Богуна,1-30

вул.Жовтнева, 1-58,

2. 09:00-17:00

м. Ківерці

ДП "Діброва" - виробниче приміщення

ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин

Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці

вул.Філатова,

вул.Кузнцова,буд.22-46/парні

вул.Ковпака,22а,

вул.М.Бурака,



Ковельський район



1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №446

9:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне



2. ПЛ-0.4кВ від ЩТП №16

9:00-17:00

Ковельське МТМО (ФАП)

с.Дарівка



3. 9:00-17:00

КП "Екокомунсервіс"

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"

С/Р Старі Кошари

Ковельське МТМО

СТзОВ"Сагайдачного"

Ковельське П-во вет.медицини

ПАТ"Укртелеком"

Вол.дирекція УДППЗ

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ФОП Зуб С.М.

ФОП Коваль С.В.

ФОП Старушик Р.М.

ФОП Холонюк Ю.В.

Ф/г "Кошара"

Ковельське Райво

ФОП Шворак П.Є.

Дубівське СТ

Церква Кругель

Дубівське СТ

ПАТ "Ковель-Вапно"

ФОП Колотюк Ю.Г.



смт.Люблинець

с.Старі Кошари

с.Нові Кошари

с.Кругель



Локачинський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 9:00-17:00 Холопичі С/Р,БК,П-ць Каліщук с. Холопичі вул.Л.Українки,Шокала



місто Луцьк



1. 13:30-17:00

ВПУ №2,

Учбовий корпус ЛНТУ (вул.Потебні 56)

Котельня Потебні 52а

ПП «Пласт» вул. Потебні 58(гуртожиток)

вул.Потебні 52а(гуртожиток)



Луцький район



1. 9:00-17:00

ПАТ «Луцьке авіапідприємство»



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-18:00

Магазин, Школа, Застава Грабове с.Грабове Адамчуки

2. 9:00-17:00

Магазин Школа с Масловець вул. Центральна



Любешівський район



1 КТП-22 10:00 - 17:00 Школа, ФАП, Магазини с. Дольськ, вул. Садова, вул. Гагаріна

2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-68 10:00 - 17:00 Магазтн с. Міжгайці (частково)



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0.4кВ Л-3 від ТП-5 9:00-17:00 школа №9 вул.Св.Володимира 22 Кантор Тетьяна Володимирівна



м-н Еліта б.Шевченка 17 Каганюк Людмила Михалівна

м-н Рубін б.Шевченка 15 Зенюк Євгенія Мусіївна

м-н Світ гардин б.Шевченка 15 Степюк Валентина Петрівна

м-н Супер дар б.Шевченка 21 Ільницький Олександр Данилович

відділення зв`язку №8 б.Шевченка 15 Гапон Наталія Миколаївна

аптека Волиньфарм б.Шевченка 17 Сторонська Інна Степанівна

залізнична каса б.Шевченка 19

Нікостур б.Шевченка 19 Стадницька Оксана Григорівна

м-н Ябко б-р Шевченка 15

кавярня Франсуа б-р Шевченка 21

б.Шевченка 15-21



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..

2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.

3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.

4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.

с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.

с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)

с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.

с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.

5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.





Старовижівський район



1. 10:00 - 16:00

с. Чевель Хутір Садиби.

2. 10:00 - 16:00.

с. Мокре вул: Шевченка, Заводська.



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-132 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Фалемичі1. 9.00-17.00Горохівський Вісник"ВДВС (виконавча служба, Юстиція , Районний суд, Міліція, Перукарня "Каштан",ФОП Дубець В.В., Горохівський районний відділ освіти, ПАТ"Укртелеком",ФОП Четвержук В.С, ТОВ "Євро Сервіс К",Райспоживспілка, Територіальний центр, ПрАТ "Київстар",ТзОВ "Волиньфарм".м. Горохів:вул. Воз'єдання,вул. Сокальська,вул. Гетьманська1. 9:00-14:00Фоп Радчук (територія колишнього відгодівельного ВРХ) смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква,Заводська10,18,19-252 Л-2 КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі вул.Гагаріна1. 9:30 – 17:00П-ць Північук Іван Адамович (торговий павільйон)м. Камінь-Каширський,вул. Неродів 56-78,вул.Горького 1-35.1. 09:00-17:00с.ПрилуцькеФОП Остапенко Микола Вікторович - магазиндитячий садокс.Прилуцькевул.Ківерцівська,1-17( непарні) вул.І.Богуна,1-30вул.Жовтнева, 1-58,2. 09:00-17:00м. КіверціДП "Діброва" - виробниче приміщенняФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазинКіверцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерцівул.Філатова,вул.Кузнцова,буд.22-46/парнівул.Ковпака,22а,вул.М.Бурака,1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4469:00-17:00 СТзОВ ім. Л Українки с.Колодяжне2. ПЛ-0.4кВ від ЩТП №169:00-17:00Ковельське МТМО (ФАП)с.Дарівка3. 9:00-17:00КП "Екокомунсервіс"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельДубівське СТПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Колотюк Ю.Г.смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Нові Кошарис.Кругель1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-225 9:00-17:00 Холопичі С/Р,БК,П-ць Каліщук с. Холопичі вул.Л.Українки,Шокала1. 13:30-17:00ВПУ №2,Учбовий корпус ЛНТУ (вул.Потебні 56)Котельня Потебні 52аПП «Пласт» вул. Потебні 58(гуртожиток)вул.Потебні 52а(гуртожиток)1. 9:00-17:00ПАТ «Луцьке авіапідприємство»Любомльський та Шацький райони1. 9:00-18:00Магазин, Школа, Застава Грабове с.Грабове Адамчуки2. 9:00-17:00Магазин Школа с Масловець вул. Центральна1 КТП-22 10:00 - 17:00 Школа, ФАП, Магазини с. Дольськ, вул. Садова, вул. Гагаріна2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-68 10:00 - 17:00 Магазтн с. Міжгайці (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ Л-3 від ТП-5 9:00-17:00 школа №9 вул.Св.Володимира 22 Кантор Тетьяна Володимирівнам-н Еліта б.Шевченка 17 Каганюк Людмила Михалівнам-н Рубін б.Шевченка 15 Зенюк Євгенія Мусіївнам-н Світ гардин б.Шевченка 15 Степюк Валентина Петрівнам-н Супер дар б.Шевченка 21 Ільницький Олександр Даниловичвідділення зв`язку №8 б.Шевченка 15 Гапон Наталія Миколаївнааптека Волиньфарм б.Шевченка 17 Сторонська Інна Степанівназалізнична каса б.Шевченка 19Нікостур б.Шевченка 19 Стадницька Оксана Григорівнам-н Ябко б-р Шевченка 15кавярня Франсуа б-р Шевченка 21б.Шевченка 15-21Вимкнень споживачів не заплановано1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.1. 10:00 - 16:00с. Чевель Хутір Садиби.2. 10:00 - 16:00.с. Мокре вул: Шевченка, Заводська.1 ПЛ-0,4 кВКТП-132 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича

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