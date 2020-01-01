На Волині бракує одноразових медичних масок
Сьогодні, 15:46
Через ажіотаж на купівлю медичних масок на підприємстві "Волиньфармпостач" бракує одноразових нетканих засобів захисту.
Про це Суспільному розповів директор підприємства Микола Півнюк.
З його слів, нині в області ввели обмеження на продаж одноразових масок. У аптечних пунктах реалізують не більше десять штук у одні руки.
Зі слів Миколи Півнюка, станом на сьогодні (25 лютого, - ред) на складах підприємства лишилося п'ять тисяч одноразових нетканих масок китайського виробництва. Ще 12 тисяч нині знаходяться у аптечних пунктах області.
Цих запасів, зі слів директора "Волиньфармпостач", вистачить на 3-4 дні. Ажіотаж на купівлю масок, з його слів, пов'язаний зі збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ в області та коронавірус у країнах Азії та Європи. Попит на маски у області триває близько місяця.
"На сьогоднішній день у нас в наявності є маски виробництва віола, вони йдуть по 50 у коробці. Маски марлеві в окремій упаковці і маски Славна в окремій упаковці", - розповіла завідувачка матеріальним відділом ДВТП "Волиньфармпостач" Валентина Павлосюк.
Зі слів Миколи Півнюка, нині у області в достатній кількості є медичні марлеві маски українського виробництва та вакцина від грипу. Коли відбудеться поставка одноразових масок китайського виробництва, на які утворився попит, нині не відомо – сказав директор Волиньфармпостач.
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Про це Суспільному розповів директор підприємства Микола Півнюк.
З його слів, нині в області ввели обмеження на продаж одноразових масок. У аптечних пунктах реалізують не більше десять штук у одні руки.
Зі слів Миколи Півнюка, станом на сьогодні (25 лютого, - ред) на складах підприємства лишилося п'ять тисяч одноразових нетканих масок китайського виробництва. Ще 12 тисяч нині знаходяться у аптечних пунктах області.
Цих запасів, зі слів директора "Волиньфармпостач", вистачить на 3-4 дні. Ажіотаж на купівлю масок, з його слів, пов'язаний зі збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ в області та коронавірус у країнах Азії та Європи. Попит на маски у області триває близько місяця.
"На сьогоднішній день у нас в наявності є маски виробництва віола, вони йдуть по 50 у коробці. Маски марлеві в окремій упаковці і маски Славна в окремій упаковці", - розповіла завідувачка матеріальним відділом ДВТП "Волиньфармпостач" Валентина Павлосюк.
Зі слів Миколи Півнюка, нині у області в достатній кількості є медичні марлеві маски українського виробництва та вакцина від грипу. Коли відбудеться поставка одноразових масок китайського виробництва, на які утворився попит, нині не відомо – сказав директор Волиньфармпостач.
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Коментарі 1
Як зажди нема елементарного.... як завжди винні люди. А підприємство по виготовленню масок зробити слабо?
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