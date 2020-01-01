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На Волині бракує одноразових медичних масок

На Волині бракує одноразових медичних масок
Через ажіотаж на купівлю медичних масок на підприємстві "Волиньфармпостач" бракує одноразових нетканих засобів захисту.

Про це Суспільному розповів директор підприємства Микола Півнюк.

З його слів, нині в області ввели обмеження на продаж одноразових масок. У аптечних пунктах реалізують не більше десять штук у одні руки.

Зі слів Миколи Півнюка, станом на сьогодні (25 лютого, - ред) на складах підприємства лишилося п'ять тисяч одноразових нетканих масок китайського виробництва. Ще 12 тисяч нині знаходяться у аптечних пунктах області.

Цих запасів, зі слів директора "Волиньфармпостач", вистачить на 3-4 дні. Ажіотаж на купівлю масок, з його слів, пов'язаний зі збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ в області та коронавірус у країнах Азії та Європи. Попит на маски у області триває близько місяця.

"На сьогоднішній день у нас в наявності є маски виробництва віола, вони йдуть по 50 у коробці. Маски марлеві в окремій упаковці і маски Славна в окремій упаковці", - розповіла завідувачка матеріальним відділом ДВТП "Волиньфармпостач" Валентина Павлосюк.

Зі слів Миколи Півнюка, нині у області в достатній кількості є медичні марлеві маски українського виробництва та вакцина від грипу. Коли відбудеться поставка одноразових масок китайського виробництва, на які утворився попит, нині не відомо – сказав директор Волиньфармпостач.

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Теги: Волинь, медицина, маски
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Коментарі 1
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Як зажди нема елементарного.... як завжди винні люди. А підприємство по виготовленню масок зробити слабо?
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