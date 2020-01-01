На Волині бракує одноразових медичних масок





Про це Микола Півнюк.



З його слів, нині в області ввели обмеження на продаж одноразових масок. У аптечних пунктах реалізують не більше десять штук у одні руки.



Зі слів Миколи Півнюка, станом на сьогодні (25 лютого, - ред) на складах підприємства лишилося п'ять тисяч одноразових нетканих масок китайського виробництва. Ще 12 тисяч нині знаходяться у аптечних пунктах області.



Цих запасів, зі слів директора "Волиньфармпостач", вистачить на 3-4 дні. Ажіотаж на купівлю масок, з його слів, пов'язаний зі збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ в області та коронавірус у країнах Азії та Європи. Попит на маски у області триває близько місяця.



"На сьогоднішній день у нас в наявності є маски виробництва віола, вони йдуть по 50 у коробці. Маски марлеві в окремій упаковці і маски Славна в окремій упаковці", - розповіла завідувачка матеріальним відділом ДВТП "Волиньфармпостач" Валентина Павлосюк.



Зі слів Миколи Півнюка, нині у області в достатній кількості є медичні марлеві маски українського виробництва та вакцина від грипу. Коли відбудеться поставка одноразових масок китайського виробництва, на які утворився попит, нині не відомо – сказав директор Волиньфармпостач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ажіотаж на купівлю медичних масок на підприємстві "Волиньфармпостач" бракує одноразових нетканих засобів захисту.Про це Суспільному розповів директор підприємстваЗ його слів, нині в області ввели обмеження на продаж одноразових масок. У аптечних пунктах реалізують не більше десять штук у одні руки.Зі слів Миколи Півнюка, станом на сьогодні (25 лютого, - ред) на складах підприємства лишилося п'ять тисяч одноразових нетканих масок китайського виробництва. Ще 12 тисяч нині знаходяться у аптечних пунктах області.Цих запасів, зі слів директора "Волиньфармпостач", вистачить на 3-4 дні. Ажіотаж на купівлю масок, з його слів, пов'язаний зі збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ в області та коронавірус у країнах Азії та Європи. Попит на маски у області триває близько місяця."На сьогоднішній день у нас в наявності є маски виробництва віола, вони йдуть по 50 у коробці. Маски марлеві в окремій упаковці і маски Славна в окремій упаковці", - розповіла завідувачка матеріальним відділом ДВТП "Волиньфармпостач"Зі слів Миколи Півнюка, нині у області в достатній кількості є медичні марлеві маски українського виробництва та вакцина від грипу. Коли відбудеться поставка одноразових масок китайського виробництва, на які утворився попит, нині не відомо – сказав директор Волиньфармпостач.

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