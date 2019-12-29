Волинянка – переможниця Кубку світу з пара-пауерліфтингу
Сьогодні, 18:20
Ковельчанка Ксенія Токар стала володаркою Кубка світу з пара-пауерліфтингу.
Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Так, 117 спортсменів з 26 країн прибули в місто Манчестер (Велика Британія), де 20-23 лютого проходив Кубок світу з пара-пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату.
Зазначимо, це - один з останніх класифікаційних змагань на відбір на Паралімпійські ігри 2020 року в місто Токіо (Японія).
В перший день спортивного форуму українська команда виборола 5 золотих медалей. Переможний тон українській збірній задала представниця Ковельського відділення ОДЮСШІ Ксенія Токар, вихованка тренера Валерія Дружиновича, першою виїхала на спортивний поміст залу Radisson Blu.
У ваговій категорії до 41 кг серед спортсменок до 20 років 18-річна Ксенія посіла І-е місце.
Далі за Ксенією переможцями Кубку стали рівнечанка Дар’я Кобилинська, вінничани - Борислав Некротюк і Мар’яна Шевчук та Лідія Соловйова з Дніпра.
У заключний день змагань у ваговій категорії до 107 кг перемогу святкував ще один українець, атлет з Маріуполя Антон Крюков.
У командному заліку Кубка світу молодіжна команда України посіла І-е, а доросла - ІІ-е місце.
25 лютого у Ковелі урочисто зустріли чемпіонку першості світу Ксенію Токар представники місцевої влади, рідні, друзі. Заступник міського голови Ігор Прокопів привітав дівчину з перемогою.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Так, 117 спортсменів з 26 країн прибули в місто Манчестер (Велика Британія), де 20-23 лютого проходив Кубок світу з пара-пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату.
Зазначимо, це - один з останніх класифікаційних змагань на відбір на Паралімпійські ігри 2020 року в місто Токіо (Японія).
В перший день спортивного форуму українська команда виборола 5 золотих медалей. Переможний тон українській збірній задала представниця Ковельського відділення ОДЮСШІ Ксенія Токар, вихованка тренера Валерія Дружиновича, першою виїхала на спортивний поміст залу Radisson Blu.
У ваговій категорії до 41 кг серед спортсменок до 20 років 18-річна Ксенія посіла І-е місце.
Далі за Ксенією переможцями Кубку стали рівнечанка Дар’я Кобилинська, вінничани - Борислав Некротюк і Мар’яна Шевчук та Лідія Соловйова з Дніпра.
У заключний день змагань у ваговій категорії до 107 кг перемогу святкував ще один українець, атлет з Маріуполя Антон Крюков.
У командному заліку Кубка світу молодіжна команда України посіла І-е, а доросла - ІІ-е місце.
25 лютого у Ковелі урочисто зустріли чемпіонку першості світу Ксенію Токар представники місцевої влади, рідні, друзі. Заступник міського голови Ігор Прокопів привітав дівчину з перемогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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