Волинянка – переможниця Кубку світу з пара-пауерліфтингу

Ксенія Токар стала володаркою Кубка світу з пара-пауерліфтингу.



Про це йдеться на



Так, 117 спортсменів з 26 країн прибули в місто Манчестер (Велика Британія), де 20-23 лютого проходив Кубок світу з пара-пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату.



Зазначимо, це - один з останніх класифікаційних змагань на відбір на Паралімпійські ігри 2020 року в місто Токіо (Японія).



В перший день спортивного форуму українська команда виборола 5 золотих медалей. Переможний тон українській збірній задала представниця Ковельського відділення ОДЮСШІ Ксенія Токар, вихованка тренера Валерія Дружиновича, першою виїхала на спортивний поміст залу Radisson Blu.



У ваговій категорії до 41 кг серед спортсменок до 20 років 18-річна Ксенія посіла І-е місце.



Далі за Ксенією переможцями Кубку стали рівнечанка Дар’я Кобилинська, вінничани - Борислав Некротюк і Мар’яна Шевчук та Лідія Соловйова з Дніпра.



У заключний день змагань у ваговій категорії до 107 кг перемогу святкував ще один українець, атлет з Маріуполя Антон Крюков.



У командному заліку Кубка світу молодіжна команда України посіла І-е, а доросла - ІІ-е місце.



25 лютого у Ковелі урочисто зустріли чемпіонку першості світу Ксенію Токар представники місцевої влади, рідні, друзі. Заступник міського голови Ігор Прокопів привітав дівчину з перемогою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкастала володаркою Кубка світу з пара-пауерліфтингу.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради. Так, 117 спортсменів з 26 країн прибули в місто Манчестер (Велика Британія), де 20-23 лютого проходив Кубок світу з пара-пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату.Зазначимо, це - один з останніх класифікаційних змагань на відбір на Паралімпійські ігри 2020 року в місто Токіо (Японія).В перший день спортивного форуму українська команда виборола 5 золотих медалей. Переможний тон українській збірній задала представниця Ковельського відділення ОДЮСШІ Ксенія Токар, вихованка тренера, першою виїхала на спортивний поміст залу Radisson Blu.У ваговій категорії до 41 кг серед спортсменок до 20 років 18-річна Ксенія посіла І-е місце.Далі за Ксенією переможцями Кубку стали рівнечанка, вінничани -таз Дніпра.У заключний день змагань у ваговій категорії до 107 кг перемогу святкував ще один українець, атлет з МаріуполяУ командному заліку Кубка світу молодіжна команда України посіла І-е, а доросла - ІІ-е місце.25 лютого у Ковелі урочисто зустріли чемпіонку першості світу Ксенію Токар представники місцевої влади, рідні, друзі. Заступник міського головипривітав дівчину з перемогою.

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