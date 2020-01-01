Учителів-пенсіонерів переведуть на строкові контракти





Як це відбуватиметься, пояснила міністерка освіти й науки України Ганна Новосад, -



"Передбачається переведення на однорічний строковий контракт. Але це не означає, що ми говоримо про масове звільнення. Це абсолютно не так. Директор закладу матиме можливість визначати, продовжувати після цього року контракт чи ні. Якщо людина, яка, перебуваючи на пенсії, якісно виконує роботу, її контракт можна і потрібно продовжити. Але це також можливість для директорів відкривати шлях молодим вчителям", – розповіла вона.



Головна освітянка пояснила, що оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені у тому, аби у них були фахові вчителі.



"На відміну від вчителя, на директора чекає обов’язковий конкурс на посаду, де він муситиме довести власну ефективність, а вона дуже залежить від вчительського складу школи. Як ви бачите, за допомогою закону ми намагалися запровадити максимум інструментів, які природно мотивують усіх учасників освітнього процесу працювати на результат", – пояснила Ганна Новосад.

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