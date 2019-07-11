Волиняни масово подають в управління соцзахисту заяви на компенсацію «чорнобильського харчування»





Щодня таких звернень люди подають в управління по кілька сотень. А, наприклад, минулого четверга їх було близько півтори тисячі разом із тими, що надіслані поштою, - пише газета



Працівники соцзахисту запевняють, що не в силі опрацювати одразу таку кількість звернень. Однак люди поспішають не упустити свій шанс отримати належні їм кошти.



“На сьогоднішній день не існує механізмів здійснення вищезазначеної виплати”



То чому раптом жителі району ринули із заявами на компенсацію коштів за «чорнобильське харчування»? Як пояснюють в управлінні соцзахисту — все через рішення Конституційного Суду України.



"Статтю 37 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» про виплату допомоги виключено на підставі Закону України від 28.12.2014 р. №79-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». Але після оскарження таких змін Конституційний Суд ухвалив рішення від 17.07.2018 р. № 6-р/2018 про те, що підпункт 7 пункту 4 розділу І вищеназваного Закону №79-VІІІ визнано таким, що не відповідає Конституції України. Тобто положення статті 37 Закону України №796-12 відновлено. Велика Палата Верховного Суду своєю постановою від 11.12.2019 року у зразковій справі визнала обґрунтованим висновок суду першої інстанції про протиправність ненарахування щомісячної грошової допомоги, передбаченої статтею 37 Закону України №796-XII", — пояснює Максим Демидюк, начальник управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА.



Він також звертає увагу, що попри це управління не могло проводити нарахування вище означеної допомоги, оскільки відсутня передбачена законодавством України можливість для виплати відповідної компенсації.



"Пунктом 26 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» встановлено, що норми і положення статті 37 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів. Постанови КМУ, які б регулювали розміри, порядок нарахування та виплати компенсації, є скасованими, кошти в державному бюджеті не передбачені, відсутнє також програмне забезпечення, яке створює профільне міністерство, і без нього провести нарахування практично неможливо. Тому на сьогоднішній день не існує механізмів здійснення вищезазначеної виплати", — аргументує Максим Максимович.



Не по 2,10, а по 768,4 грн щомісяця у 2019 році



Однак жителі району, маючи практику відсуджувати деякі гарантовані законодавством України виплати, продовжують звертатися в управління. Хоча у багатьох виникає запитання: чи не даремним буде цей клопіт? Мовляв, а що, якщо потім судовий збір доведеться заплатити більший, аніж держава виплатить компенсацію?



З приводу цього зазначаємо, що розмір судового збору становить 840 грн. А розмір виплати грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів становить не 2,10 грн, як було колись, не 40% від мінімальної заробітної плати, а 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Ці зміни були внесені Законом України. Тобто, якщо прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року складав 1762 грн, то 40% від цієї суми – 704,8 гривень. Стільки мали б платити щомісяця грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС у 2018 році. У 2019 ця щомісячна сума становила б відповідно 768,4 грн, у 2020 році – 840,8 грн.



Ще не виплатили “судових” боргів минулих років



Інше питання, чи будуть у держави кошти на виплату компенсацій за судовими рішеннями (якщо суд прийматиме рішення на користь позивачів) та коли вони будуть? Адже, як відомо, виплати за попередніми судовими рішеннями затягнулися на кілька років через недостатню кількість коштів, передбачених для цих потреб. Дехто їх ще і дотепер не дочекався.



"Щороку Законом України «Про державний бюджет» передбачаються кошти на погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою. Так, у 2017 та 2018 роках на це було виділено по 500 мільйонів гривень, при тому, що заборгованість становила понад 6 мільярдів гривень. У 2019 та 2020 роках на виплати за рішеннями судів передбачили по 600 мільйонів гривень. Станом на 1.01.2020 р. заборгованість цих виплат склала 4,5 мільярди гривень. Державне казначейство щомісячно по всій Україні здійснює відповідні виплати відповідно до черговості погашення заборгованості. Наразі у Камінь-Каширському районі виплати отримують щойно лише ті, хто судився у 2009-2012 роках. Після них на черзі будуть ті, що отримали судові рішення у 2017 році (щодо доплати до пенсії за стаж роботи) та ті, що подавали документи на повернення судового збору (спочатку по 551,2 грн, потім по 640 грн)(це третя черга). Тож погашення заборгованості за цьогорічними рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, відбуватиметься вже опісля", — зазначає керівник Управління Державної казначейської служби України в районі Орися Букало.



Звертатися потрібно до Волинського окружного адміністративного суду



Втім, якщо хтось все ж переконаний, що варто спробувати, може звертатися до суду. Але не до Камінь-Каширського районного.



Як інформує заступник керівника його апарату Любов Мельник, ці справи підсудні іншому судовому органу.



"До Камінь-Каширського районного суду Волинської області вже почали звертатися громадяни з приводу бездіяльності управління праці та соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації щодо ненарахування та невиплати з 17 липня 2018 року щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства, встановленої статтею 37 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Однак згідно Кодексу Адміністративного судочинства України, дана категорія адміністративних позовів підсудна Волинському окружному адміністративному суду. Тож жителям району необхідно надсилати свої позовні заяви для розгляду по суті саме туди", — зазначає Любов Мельник.



Разом з тим у Камінь-Каширському районному суді повідомляють: «Позиція Верховного Суду з даного спору зводиться до того, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р/2018 та статті 37 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та постійно проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, мають право на нарахування та виплату з 17.07.2018 р.».



Які потрібні документи і куди надсилати?



Отож, як потрібно діяти, коли все ж наважилися відсудити щомісячну грошову допомогу, передбачену відновленою статтею 37?



Як інформують у Камінь-Каширському бюро правової допомоги, після отриманої відповіді з управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА із заявою потрібно звертатися до Волинського окружного адміністративного суду. До заяви потрібно додати у двох примірниках копії паспорта, індентифікаційного коду, чорнобильського посвідчення, відповідь управління соціального захисту населення, довідку МСЕК (в кожному випадку індивідуально). Пакет цих документів можна надіслати рекомендованим листом. Адреса: вул. Словацького, 3, м. Луцьк, Волинська обл, 43000.



У Камінь-Каширському районному суді зазначають, що з метою належного складання документів, необхідних для захисту прав особи та представництва її інтересів у суді, можна звернутися до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Право на таку допомогу, згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу», можуть отримати, зокрема, особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

А також, як уточнюють у Камінь-Каширському бюро правової допомоги, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. А для того, щоб звернутися за вторинною правовою допомогою, необхідно зібрати пакет документів, які підтверджують право вищеназваних категорій осіб на безоплатну правову допомогу. Строк розгляду звернення — 10 днів з моменту подачі всіх документів. У разі перевищення доходів або невідповідності пакету документів надається відмова у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. Та є ще можливість звернутися до приватного адвоката. Його послуги коштуватимуть 150 гривень.



Тетяна ПРИХОДЬКО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ось уже який тиждень в управлінні соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА щодня багатолюдно. Жителі району масово почали звертатися із заявами щодо виплати грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС, тобто, так званих 2,10 грн.Щодня таких звернень люди подають в управління по кілька сотень. А, наприклад, минулого четверга їх було близько півтори тисячі разом із тими, що надіслані поштою, - пише газета Полісся Працівники соцзахисту запевняють, що не в силі опрацювати одразу таку кількість звернень. Однак люди поспішають не упустити свій шанс отримати належні їм кошти.“На сьогоднішній день не існує механізмів здійснення вищезазначеної виплати”То чому раптом жителі району ринули із заявами на компенсацію коштів за «чорнобильське харчування»? Як пояснюють в управлінні соцзахисту — все через рішення Конституційного Суду України."Статтю 37 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» про виплату допомоги виключено на підставі Закону України від 28.12.2014 р. №79-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». Але після оскарження таких змін Конституційний Суд ухвалив рішення від 17.07.2018 р. № 6-р/2018 про те, що підпункт 7 пункту 4 розділу І вищеназваного Закону №79-VІІІ визнано таким, що не відповідає Конституції України. Тобто положення статті 37 Закону України №796-12 відновлено. Велика Палата Верховного Суду своєю постановою від 11.12.2019 року у зразковій справі визнала обґрунтованим висновок суду першої інстанції про протиправність ненарахування щомісячної грошової допомоги, передбаченої статтею 37 Закону України №796-XII", — пояснює Максим Демидюк, начальник управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА.Він також звертає увагу, що попри це управління не могло проводити нарахування вище означеної допомоги, оскільки відсутня передбачена законодавством України можливість для виплати відповідної компенсації."Пунктом 26 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» встановлено, що норми і положення статті 37 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів. Постанови КМУ, які б регулювали розміри, порядок нарахування та виплати компенсації, є скасованими, кошти в державному бюджеті не передбачені, відсутнє також програмне забезпечення, яке створює профільне міністерство, і без нього провести нарахування практично неможливо. Тому на сьогоднішній день не існує механізмів здійснення вищезазначеної виплати", — аргументує Максим Максимович.Однак жителі району, маючи практику відсуджувати деякі гарантовані законодавством України виплати, продовжують звертатися в управління. Хоча у багатьох виникає запитання: чи не даремним буде цей клопіт? Мовляв, а що, якщо потім судовий збір доведеться заплатити більший, аніж держава виплатить компенсацію?З приводу цього зазначаємо, що розмір судового збору становить 840 грн. А розмір виплати грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів становить не 2,10 грн, як було колись, не 40% від мінімальної заробітної плати, а 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Ці зміни були внесені Законом України. Тобто, якщо прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року складав 1762 грн, то 40% від цієї суми – 704,8 гривень. Стільки мали б платити щомісяця грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС у 2018 році. У 2019 ця щомісячна сума становила б відповідно 768,4 грн, у 2020 році – 840,8 грн.Інше питання, чи будуть у держави кошти на виплату компенсацій за судовими рішеннями (якщо суд прийматиме рішення на користь позивачів) та коли вони будуть? Адже, як відомо, виплати за попередніми судовими рішеннями затягнулися на кілька років через недостатню кількість коштів, передбачених для цих потреб. Дехто їх ще і дотепер не дочекався."Щороку Законом України «Про державний бюджет» передбачаються кошти на погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою. Так, у 2017 та 2018 роках на це було виділено по 500 мільйонів гривень, при тому, що заборгованість становила понад 6 мільярдів гривень. У 2019 та 2020 роках на виплати за рішеннями судів передбачили по 600 мільйонів гривень. Станом на 1.01.2020 р. заборгованість цих виплат склала 4,5 мільярди гривень. Державне казначейство щомісячно по всій Україні здійснює відповідні виплати відповідно до черговості погашення заборгованості. Наразі у Камінь-Каширському районі виплати отримують щойно лише ті, хто судився у 2009-2012 роках. Після них на черзі будуть ті, що отримали судові рішення у 2017 році (щодо доплати до пенсії за стаж роботи) та ті, що подавали документи на повернення судового збору (спочатку по 551,2 грн, потім по 640 грн)(це третя черга). Тож погашення заборгованості за цьогорічними рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, відбуватиметься вже опісля", — зазначає керівник Управління Державної казначейської служби України в районіВтім, якщо хтось все ж переконаний, що варто спробувати, може звертатися до суду. Але не до Камінь-Каширського районного.Як інформує заступник керівника його апарату Любов Мельник, ці справи підсудні іншому судовому органу."До Камінь-Каширського районного суду Волинської області вже почали звертатися громадяни з приводу бездіяльності управління праці та соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації щодо ненарахування та невиплати з 17 липня 2018 року щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства, встановленої статтею 37 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Однак згідно Кодексу Адміністративного судочинства України, дана категорія адміністративних позовів підсудна Волинському окружному адміністративному суду. Тож жителям району необхідно надсилати свої позовні заяви для розгляду по суті саме туди", — зазначає Любов Мельник.Разом з тим у Камінь-Каширському районному суді повідомляють: «Позиція Верховного Суду з даного спору зводиться до того, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р/2018 та статті 37 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та постійно проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, мають право на нарахування та виплату з 17.07.2018 р.».Отож, як потрібно діяти, коли все ж наважилися відсудити щомісячну грошову допомогу, передбачену відновленою статтею 37?Як інформують у Камінь-Каширському бюро правової допомоги, після отриманої відповіді з управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА із заявою потрібно звертатися до Волинського окружного адміністративного суду. До заяви потрібно додати у двох примірниках копії паспорта, індентифікаційного коду, чорнобильського посвідчення, відповідь управління соціального захисту населення, довідку МСЕК (в кожному випадку індивідуально). Пакет цих документів можна надіслати рекомендованим листом. Адреса: вул. Словацького, 3, м. Луцьк, Волинська обл, 43000.У Камінь-Каширському районному суді зазначають, що з метою належного складання документів, необхідних для захисту прав особи та представництва її інтересів у суді, можна звернутися до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Право на таку допомогу, згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу», можуть отримати, зокрема, особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.А також, як уточнюють у Камінь-Каширському бюро правової допомоги, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. А для того, щоб звернутися за вторинною правовою допомогою, необхідно зібрати пакет документів, які підтверджують право вищеназваних категорій осіб на безоплатну правову допомогу. Строк розгляду звернення — 10 днів з моменту подачі всіх документів. У разі перевищення доходів або невідповідності пакету документів надається відмова у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. Та є ще можливість звернутися до приватного адвоката. Його послуги коштуватимуть 150 гривень.

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