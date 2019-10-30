Луцькі патрульні затримали чоловіка у військовому з мачете
Сьогодні, 21:14
У Луцьку близько 15 години на парковці готелю «Лучеськ» чоловіка в комуфляжній формі обшукувала поліція.
Один із патрульних розповів, що чоловік поводився дивно, чим і зацікавив поліцію, -інформує ІА Волинські новини.
Під час обшуку у нього виявили мачете і резинового кийка.
Обшук проводився за участю двох понятих.
Патрульний, який був на місці події, відмовився давати коментарі, пояснивши це тим, що деталі не розголошуються в зв’язку з слідчими діями. Можливо, проводилася операція із закупки зброї.
Один зі свідків, своєю чергою, повідомив, що під час обшуку патрульні виявили чорний пакет, в якому знаходилось 2 довгих ножа.
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Один із патрульних розповів, що чоловік поводився дивно, чим і зацікавив поліцію, -інформує ІА Волинські новини.
Під час обшуку у нього виявили мачете і резинового кийка.
Обшук проводився за участю двох понятих.
Патрульний, який був на місці події, відмовився давати коментарі, пояснивши це тим, що деталі не розголошуються в зв’язку з слідчими діями. Можливо, проводилася операція із закупки зброї.
Один зі свідків, своєю чергою, повідомив, що під час обшуку патрульні виявили чорний пакет, в якому знаходилось 2 довгих ножа.
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