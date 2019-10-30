Луцькі патрульні затримали чоловіка у військовому з мачете





Один із патрульних розповів, що чоловік поводився дивно, чим і зацікавив поліцію, -



Під час обшуку у нього виявили мачете і резинового кийка.



Обшук проводився за участю двох понятих.



Патрульний, який був на місці події, відмовився давати коментарі, пояснивши це тим, що деталі не розголошуються в зв’язку з слідчими діями. Можливо, проводилася операція із закупки зброї.



Один зі свідків, своєю чергою, повідомив, що під час обшуку патрульні виявили чорний пакет, в якому знаходилось 2 довгих ножа.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку близько 15 години на парковці готелю «Лучеськ» чоловіка в комуфляжній формі обшукувала поліція.Один із патрульних розповів, що чоловік поводився дивно, чим і зацікавив поліцію, - інформує ІА Волинські новини.Під час обшуку у нього виявили мачете і резинового кийка.Обшук проводився за участю двох понятих.Патрульний, який був на місці події, відмовився давати коментарі, пояснивши це тим, що деталі не розголошуються в зв’язку з слідчими діями. Можливо, проводилася операція із закупки зброї.Один зі свідків, своєю чергою, повідомив, що під час обшуку патрульні виявили чорний пакет, в якому знаходилось 2 довгих ножа.

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