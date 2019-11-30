У Нововолинську обрали найспортивнішу сім'ю
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28-го лютого у Нововолинську в Будинку спорту десять команд змагалися у спортивному конкурсі «Мама, тато, я – спортивна сім’я».
Змагання організовував відділ з питань молоді та спорту міськвиконкому та міський ЦФЗН "Спорт для всіх", – інформує Нововолинська міська рада.
Команди випробовували свою майстерність у 5 естафетах: "Фрізбі", "Флорбол", "Попали в ціль", "Смуга перешкод", "Комбінована" та в конкурсі малюнка.
За результатами змагань третє місце посіла команда ЗОШ № 3 – Мельник Геннадій, Наталія, син Арсен. На другому місці – представники ліцею № 1 – сім’я Зелінських: Іван, Олександра, донька Еріка.
Звання найспортивнішої виборола сім’я Максимів: Назар, Людмила, донька Дарина з ліцею № 8, яка була переможцем минулорічного конкурсу. Цьогоріч вони знову представлятимуть Нововолинськ на обласному етапі.
У конкурсі малюнка "Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя" третє місце зайняла команда ЗОШ № 3, друге – ЗОШ № 4. На першому місці – команда ліцею № 1.
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Змагання організовував відділ з питань молоді та спорту міськвиконкому та міський ЦФЗН "Спорт для всіх", – інформує Нововолинська міська рада.
Команди випробовували свою майстерність у 5 естафетах: "Фрізбі", "Флорбол", "Попали в ціль", "Смуга перешкод", "Комбінована" та в конкурсі малюнка.
За результатами змагань третє місце посіла команда ЗОШ № 3 – Мельник Геннадій, Наталія, син Арсен. На другому місці – представники ліцею № 1 – сім’я Зелінських: Іван, Олександра, донька Еріка.
Звання найспортивнішої виборола сім’я Максимів: Назар, Людмила, донька Дарина з ліцею № 8, яка була переможцем минулорічного конкурсу. Цьогоріч вони знову представлятимуть Нововолинськ на обласному етапі.
У конкурсі малюнка "Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя" третє місце зайняла команда ЗОШ № 3, друге – ЗОШ № 4. На першому місці – команда ліцею № 1.
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