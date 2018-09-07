На ремонт світлофорів у Луцьку виділять понад 9 мільйонів





Про це "Конкуренту"



Роботи будуть виконані в рамках реалізації проекту "Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька" (Програма транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020). Вартість усіх робіт обраховано в сумі 9 211 230 гривень.



Також у міській раді надали перелік світлофорних об'єктів, які буде відремонтовано у 2020-му:



- вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;

- вул. Ковельська – вул. Шевченка;

- вул. Ковельська – вул. Глінки;

- вул. Ковельська – вул. Набережна;

- вул. Львівська – вул. Городецька – вул. Даньшина;

- вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;

- вул. Архітектора Метельницького – вул. Дубнівська;

- вул. Електроапаратна – вул. Рівненська – пр-т Відродження;

- пр-т Відродження – ЗЗСО № 18;

- пр-т Відродження – лікарня № 2;

- пр-т Відродження – вул. Писаревського – вул. Ветеранів;

- пр-т Соборності – пр-т Молоді;

- пр-т Соборності (ТЦ «Салют»);

- пр-т Соборності – вул. Воїнів-афганців;

- пр-т Соборності, 33;

- пр-т Соборності – вул. Карпенка-Карого;

- пр-т Перемоги – вул. Клима Савура;

- пр-т Грушевського – Обласна лікарня;

- вул. Винниченка – ВНУ;

- вул. Ківерцівська – Авіазавод;

- вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;

- вул. Чернишевського – ЗЗСО № 13;

- вул. Володимирська – МКБ;

- вул. Дубнівська – Карпенка-Карого;

- вул. Гнідавська – вул. Потебні;

- вул. Гордіюка – вул. Кравчука;

- вул. Набережна – Яровиця;

- пр-т Соборності (гіпермаркет ТАМ-ТАМ);

- пр-т Соборності – вул. Чорновола;

- вул. Конякіна – ТЦ «Варшавський»;

- пр-т Відродження – вул. Загородня;

- пр-т Відродження – вул. Січова;

- пр-т Перемоги – вул. Грибоєдова



Окрім капітального ремонту світлофорних об’єктів на 2020 рік передбачено закупівлю програмного забезпечення для влаштування автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР та встановлення світлодіодних дорожніх табло в кількості 3 штуки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку упродовж 2020 року відремонтують 33 світлофорних об'єктів.Про це "Конкуренту" повідомили у Луцькій міській раді.Роботи будуть виконані в рамках реалізації проекту "Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька" (Програма транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020). Вартість усіх робіт обраховано в сумі 9 211 230 гривень.Також у міській раді надали перелік світлофорних об'єктів, які буде відремонтовано у 2020-му:- вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;- вул. Ковельська – вул. Шевченка;- вул. Ковельська – вул. Глінки;- вул. Ковельська – вул. Набережна;- вул. Львівська – вул. Городецька – вул. Даньшина;- вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;- вул. Архітектора Метельницького – вул. Дубнівська;- вул. Електроапаратна – вул. Рівненська – пр-т Відродження;- пр-т Відродження – ЗЗСО № 18;- пр-т Відродження – лікарня № 2;- пр-т Відродження – вул. Писаревського – вул. Ветеранів;- пр-т Соборності – пр-т Молоді;- пр-т Соборності (ТЦ «Салют»);- пр-т Соборності – вул. Воїнів-афганців;- пр-т Соборності, 33;- пр-т Соборності – вул. Карпенка-Карого;- пр-т Перемоги – вул. Клима Савура;- пр-т Грушевського – Обласна лікарня;- вул. Винниченка – ВНУ;- вул. Ківерцівська – Авіазавод;- вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;- вул. Чернишевського – ЗЗСО № 13;- вул. Володимирська – МКБ;- вул. Дубнівська – Карпенка-Карого;- вул. Гнідавська – вул. Потебні;- вул. Гордіюка – вул. Кравчука;- вул. Набережна – Яровиця;- пр-т Соборності (гіпермаркет ТАМ-ТАМ);- пр-т Соборності – вул. Чорновола;- вул. Конякіна – ТЦ «Варшавський»;- пр-т Відродження – вул. Загородня;- пр-т Відродження – вул. Січова;- пр-т Перемоги – вул. ГрибоєдоваОкрім капітального ремонту світлофорних об’єктів на 2020 рік передбачено закупівлю програмного забезпечення для влаштування автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР та встановлення світлодіодних дорожніх табло в кількості 3 штуки.

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