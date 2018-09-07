На ремонт світлофорів у Луцьку виділять понад 9 мільйонів
Сьогодні, 06:12
У Луцьку упродовж 2020 року відремонтують 33 світлофорних об'єктів.
Про це "Конкуренту" повідомили у Луцькій міській раді.
Роботи будуть виконані в рамках реалізації проекту "Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька" (Програма транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020). Вартість усіх робіт обраховано в сумі 9 211 230 гривень.
Також у міській раді надали перелік світлофорних об'єктів, які буде відремонтовано у 2020-му:
- вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ковельська – вул. Шевченка;
- вул. Ковельська – вул. Глінки;
- вул. Ковельська – вул. Набережна;
- вул. Львівська – вул. Городецька – вул. Даньшина;
- вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;
- вул. Архітектора Метельницького – вул. Дубнівська;
- вул. Електроапаратна – вул. Рівненська – пр-т Відродження;
- пр-т Відродження – ЗЗСО № 18;
- пр-т Відродження – лікарня № 2;
- пр-т Відродження – вул. Писаревського – вул. Ветеранів;
- пр-т Соборності – пр-т Молоді;
- пр-т Соборності (ТЦ «Салют»);
- пр-т Соборності – вул. Воїнів-афганців;
- пр-т Соборності, 33;
- пр-т Соборності – вул. Карпенка-Карого;
- пр-т Перемоги – вул. Клима Савура;
- пр-т Грушевського – Обласна лікарня;
- вул. Винниченка – ВНУ;
- вул. Ківерцівська – Авіазавод;
- вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;
- вул. Чернишевського – ЗЗСО № 13;
- вул. Володимирська – МКБ;
- вул. Дубнівська – Карпенка-Карого;
- вул. Гнідавська – вул. Потебні;
- вул. Гордіюка – вул. Кравчука;
- вул. Набережна – Яровиця;
- пр-т Соборності (гіпермаркет ТАМ-ТАМ);
- пр-т Соборності – вул. Чорновола;
- вул. Конякіна – ТЦ «Варшавський»;
- пр-т Відродження – вул. Загородня;
- пр-т Відродження – вул. Січова;
- пр-т Перемоги – вул. Грибоєдова
Окрім капітального ремонту світлофорних об’єктів на 2020 рік передбачено закупівлю програмного забезпечення для влаштування автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР та встановлення світлодіодних дорожніх табло в кількості 3 штуки.
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Про це "Конкуренту" повідомили у Луцькій міській раді.
Роботи будуть виконані в рамках реалізації проекту "Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька" (Програма транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020). Вартість усіх робіт обраховано в сумі 9 211 230 гривень.
Також у міській раді надали перелік світлофорних об'єктів, які буде відремонтовано у 2020-му:
- вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ковельська – вул. Шевченка;
- вул. Ковельська – вул. Глінки;
- вул. Ковельська – вул. Набережна;
- вул. Львівська – вул. Городецька – вул. Даньшина;
- вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;
- вул. Архітектора Метельницького – вул. Дубнівська;
- вул. Електроапаратна – вул. Рівненська – пр-т Відродження;
- пр-т Відродження – ЗЗСО № 18;
- пр-т Відродження – лікарня № 2;
- пр-т Відродження – вул. Писаревського – вул. Ветеранів;
- пр-т Соборності – пр-т Молоді;
- пр-т Соборності (ТЦ «Салют»);
- пр-т Соборності – вул. Воїнів-афганців;
- пр-т Соборності, 33;
- пр-т Соборності – вул. Карпенка-Карого;
- пр-т Перемоги – вул. Клима Савура;
- пр-т Грушевського – Обласна лікарня;
- вул. Винниченка – ВНУ;
- вул. Ківерцівська – Авіазавод;
- вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;
- вул. Чернишевського – ЗЗСО № 13;
- вул. Володимирська – МКБ;
- вул. Дубнівська – Карпенка-Карого;
- вул. Гнідавська – вул. Потебні;
- вул. Гордіюка – вул. Кравчука;
- вул. Набережна – Яровиця;
- пр-т Соборності (гіпермаркет ТАМ-ТАМ);
- пр-т Соборності – вул. Чорновола;
- вул. Конякіна – ТЦ «Варшавський»;
- пр-т Відродження – вул. Загородня;
- пр-т Відродження – вул. Січова;
- пр-т Перемоги – вул. Грибоєдова
Окрім капітального ремонту світлофорних об’єктів на 2020 рік передбачено закупівлю програмного забезпечення для влаштування автоматизованої системи керування дорожнім рухом АСКДР та встановлення світлодіодних дорожніх табло в кількості 3 штуки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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