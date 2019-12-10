На «Ягодині» затримали водія, який «сидів» на бурштині. ФОТО
Сьогодні, 09:00
Прикордонники Луцького загону завадили «сонячному камінню» незаконно потрапити до Польщі.
Про це повідомляє пресслужба загону.
Інформують, що учора, 1 березня, автомобіль марки Ford польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин». Водій завчасно обрав смугу руху «зелений коридор», очевидно сподіваючись, що його не будуть ретельно перевіряти
Та прикордонники врахували наявні ризики і скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. В результаті перевірки під водійським та пасажирськими сидіннями виявлено каміння жовтого кольору, ймовірно бурштин. На місце викликали представників Національної поліції.
Про кількість каміння та суму оцінки наразі невідомо.
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Про це повідомляє пресслужба загону.
Інформують, що учора, 1 березня, автомобіль марки Ford польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин». Водій завчасно обрав смугу руху «зелений коридор», очевидно сподіваючись, що його не будуть ретельно перевіряти
Та прикордонники врахували наявні ризики і скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. В результаті перевірки під водійським та пасажирськими сидіннями виявлено каміння жовтого кольору, ймовірно бурштин. На місце викликали представників Національної поліції.
Про кількість каміння та суму оцінки наразі невідомо.
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