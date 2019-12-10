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На «Ягодині» затримали водія, який «сидів» на бурштині. ФОТО

На «Ягодині» затримали водія, який «сидів» на бурштині. ФОТО
Прикордонники Луцького загону завадили «сонячному камінню» незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба загону.

Інформують, що учора, 1 березня, автомобіль марки Ford польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин». Водій завчасно обрав смугу руху «зелений коридор», очевидно сподіваючись, що його не будуть ретельно перевіряти

Та прикордонники врахували наявні ризики і скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. В результаті перевірки під водійським та пасажирськими сидіннями виявлено каміння жовтого кольору, ймовірно бурштин. На місце викликали представників Національної поліції.

Про кількість каміння та суму оцінки наразі невідомо.

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Теги: Ягодин, кордон, бурштин, Волинь
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