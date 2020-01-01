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На Волині врятували людину, яка впала у ліфтову шахту

На Волині врятували людину, яка впала у ліфтову шахту
Волинські рятувальники врятували людину, яка провалилась у шахту.

Так, 28 лютого о 09:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у ліфтову шахту недобудованого розважального центру у місті Нововолинську впала людина, - пише ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники, які прибули за викликом, підняли людину із шахти й передали бригаді медичної допомоги.


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Теги: рятувальники, шахта
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