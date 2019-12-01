В Україні зросте пенсія: підвищення здійснюватиметься у декілька етапів

Юлія Соколовська представила стратегію зростання пенсій.



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«Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!», - розповіла про поетапне зростання виплат для українських пенсіонерів очільниця відомства.



За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься у декілька етапів. “Спочатку найстарші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/місяць. Далі - від 78, ще через рік - від 75 років тощо”, - наголосила Міністр.



Як підкреслила Юлія Соколовська, в Уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, в результаті якої пенсія щороку зростатиме для всіх.



За словами Міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: “Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш Уряд запланував це на вересень. У середньому та за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/місяць в 2020 році”.



“Крім того, якщо Парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн!”, - додала Юлія Соколовська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політики Українипредставила стратегію зростання пенсій.Про це інформує Урядовий портал.«Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!», - розповіла про поетапне зростання виплат для українських пенсіонерів очільниця відомства.За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься у декілька етапів. “Спочатку найстарші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/місяць. Далі - від 78, ще через рік - від 75 років тощо”, - наголосила Міністр.Як підкреслила Юлія Соколовська, в Уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, в результаті якої пенсія щороку зростатиме для всіх.За словами Міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: “Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш Уряд запланував це на вересень. У середньому та за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/місяць в 2020 році”.“Крім того, якщо Парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн!”, - додала Юлія Соколовська.

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