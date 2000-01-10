Де на Волині не буде світла 4 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-61, 46-60
2. 9:00-17:00
с. Овадно: сільська рада, водогін, ферма СГВК «Овадно»
с. Когильно школа, церква
с. Сусваль
с. Маркелівка
с. Овадно, вул. Перемоги
с. Когильно, вул. Олійника, 21-49, 30-50, Нова 3-35, Шевченка, 17
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10.00-16.00
с.Орище вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 14:00
Церква с. Осівці, вул. Шевченка
2. 9:40 – 17:00
Хлібний кіоск № 4
м. К- Каширський, вул.Воля
3. ПЛ-10 кВ Л-01-01с. Великий –Обзир, с. Надрічне 09:40 – 17:00 с. В- Обзир( пошта) с Великий- Обзир вул.Партизанська, Марії Борищук, Вереснева, Воля.
с. Надрічне вул. Центральна.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-390
09:00-17:00
с. Одеради
вул. Миру,
вул. Шкільна, буд. 1-7,914,16,18,20
вул. Першотравнева, буд. 1-10,12-19
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-261
09:00-17:00
ФОП Кардаш Оксана Володимирівна – торговий кіоск
ФОП Крук Олександр Вікторович– торговий кіоск
ФОП Андрощук Віктор Сергійович– торговий кіоск
ФОП Гламазда Микола Климович – столярний цех с.Башлики
вул.Путилівська,
вул.Набережна,
3.
10:00-12:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробнича база
ФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівник
Рак Галина Іванівна – виробниче приміщення с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Кірова, 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-261
09:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин
с. Суськ
вул. Незалежності,
вул. Миру, буд. 2,4-7,9,13,15,19,21,22
вул. Радянська, буд. 22,30,39
вул. 1-го травня, буд. 11-15-27,29,-34
вул. Киричука, буд. 1-8-11,13,26,30
вул. Ветеранів, буд. 1-5,7-21,23-35
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник" с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-22 9:00-17:00
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Магазин с.Защитів вул.Центральна,Л.Українки,Набережна,Підлісна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП№235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
Відділ освіти – Навчально-дозвільний центр
с. Усичі, вул. Привітна, Квітнева, Соборності
2. КТП-134 8:00-17:00 с. Лаврів: ФОП Борисюк Г.С. – магазин;
церква
с. Лаврів, вул. Набережна, Лісова, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-147 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Вигнанка
2. ПЛ-04 КТП-227 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини Смт. Шацьк вул.: Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників.
3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-53-05 до ЛР-165 для ремонту ЛР-10 КТП-232 11:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП),
КТП-444, с. Матейки - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).
КТП-232 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-203, с. Гораймівка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 М-н Дебют, Дім Декору, Компютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптеки Вестфарм Сальве; кіоск Хліб. М.Нововолинськ вул. Винниченка 2-6 ;
Св. Володимира 2-8.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.
5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.
смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,
с.Рудня АТС, пилорама.
с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.
смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.
с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.
7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна..
12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
Старовижівський район
1. КТП-62,98 09-00-16-00 Школа магазин с Яревище вул Центральна, Клебанщина
2. Л-27-03 10-00-17-00 Дитсадік школа магазин с Брідки-повністю,
Нова Вижва вул Шевченка, .Л.Українки, 8 березня, Незалежності, Підрічна, Жовтнева, пров Зелений, Молодіжний
Турійський район
1. ПЛ 0,4кВ КТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин
2. ПЛ 0,4кВ КТП-105 9:00-16:30 смт.Луків
3. ПЛ 0,4кВ КТП-95 10:00-16:30 с.Соловичі
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-61, 46-60
2. 9:00-17:00
с. Овадно: сільська рада, водогін, ферма СГВК «Овадно»
с. Когильно школа, церква
с. Сусваль
с. Маркелівка
с. Овадно, вул. Перемоги
с. Когильно, вул. Олійника, 21-49, 30-50, Нова 3-35, Шевченка, 17
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10.00-16.00
с.Орище вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 14:00
Церква с. Осівці, вул. Шевченка
2. 9:40 – 17:00
Хлібний кіоск № 4
м. К- Каширський, вул.Воля
3. ПЛ-10 кВ Л-01-01с. Великий –Обзир, с. Надрічне 09:40 – 17:00 с. В- Обзир( пошта) с Великий- Обзир вул.Партизанська, Марії Борищук, Вереснева, Воля.
с. Надрічне вул. Центральна.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-390
09:00-17:00
с. Одеради
вул. Миру,
вул. Шкільна, буд. 1-7,914,16,18,20
вул. Першотравнева, буд. 1-10,12-19
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-261
09:00-17:00
ФОП Кардаш Оксана Володимирівна – торговий кіоск
ФОП Крук Олександр Вікторович– торговий кіоск
ФОП Андрощук Віктор Сергійович– торговий кіоск
ФОП Гламазда Микола Климович – столярний цех с.Башлики
вул.Путилівська,
вул.Набережна,
3.
10:00-12:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробнича база
ФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівник
Рак Галина Іванівна – виробниче приміщення с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Кірова, 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-261
09:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин
с. Суськ
вул. Незалежності,
вул. Миру, буд. 2,4-7,9,13,15,19,21,22
вул. Радянська, буд. 22,30,39
вул. 1-го травня, буд. 11-15-27,29,-34
вул. Киричука, буд. 1-8-11,13,26,30
вул. Ветеранів, буд. 1-5,7-21,23-35
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник" с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-22 9:00-17:00
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Магазин с.Защитів вул.Центральна,Л.Українки,Набережна,Підлісна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП№235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
Відділ освіти – Навчально-дозвільний центр
с. Усичі, вул. Привітна, Квітнева, Соборності
2. КТП-134 8:00-17:00 с. Лаврів: ФОП Борисюк Г.С. – магазин;
церква
с. Лаврів, вул. Набережна, Лісова, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-147 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Вигнанка
2. ПЛ-04 КТП-227 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини Смт. Шацьк вул.: Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників.
3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-53-05 до ЛР-165 для ремонту ЛР-10 КТП-232 11:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП),
КТП-444, с. Матейки - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).
КТП-232 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-203, с. Гораймівка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 М-н Дебют, Дім Декору, Компютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптеки Вестфарм Сальве; кіоск Хліб. М.Нововолинськ вул. Винниченка 2-6 ;
Св. Володимира 2-8.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.
5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.
смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,
с.Рудня АТС, пилорама.
с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.
смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.
с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.
7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна..
12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
Старовижівський район
1. КТП-62,98 09-00-16-00 Школа магазин с Яревище вул Центральна, Клебанщина
2. Л-27-03 10-00-17-00 Дитсадік школа магазин с Брідки-повністю,
Нова Вижва вул Шевченка, .Л.Українки, 8 березня, Незалежності, Підрічна, Жовтнева, пров Зелений, Молодіжний
Турійський район
1. ПЛ 0,4кВ КТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин
2. ПЛ 0,4кВ КТП-105 9:00-16:30 смт.Луків
3. ПЛ 0,4кВ КТП-95 10:00-16:30 с.Соловичі
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