Де на Волині не буде світла 4 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-61, 46-602. 9:00-17:00с. Овадно: сільська рада, водогін, ферма СГВК «Овадно»с. Когильно школа, церквас. Сусвальс. Маркелівкас. Овадно, вул. Перемогис. Когильно, вул. Олійника, 21-49, 30-50, Нова 3-35, Шевченка, 17Вимкнень споживачів не заплановано1. 10.00-16.00с.Орище вул.Гагаріна1. 09:40 – 14:00Церква с. Осівці, вул. Шевченка2. 9:40 – 17:00Хлібний кіоск № 4м. К- Каширський, вул.Воля3. ПЛ-10 кВ Л-01-01с. Великий –Обзир, с. Надрічне 09:40 – 17:00 с. В- Обзир( пошта) с Великий- Обзир вул.Партизанська, Марії Борищук, Вереснева, Воля.с. Надрічне вул. Центральна.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39009:00-17:00с. Одерадивул. Миру,вул. Шкільна, буд. 1-7,914,16,18,20вул. Першотравнева, буд. 1-10,12-192. ПЛ-0,4 кВ від КТП-26109:00-17:00ФОП Кардаш Оксана Володимирівна – торговий кіоскФОП Крук Олександр Вікторович– торговий кіоскФОП Андрощук Віктор Сергійович– торговий кіоскФОП Гламазда Микола Климович – столярний цех с.Башликивул.Путилівська,вул.Набережна,3.10:00-12:00ТзОВ "Царство Нептуна" – виробнича базаФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівникРак Галина Іванівна – виробниче приміщення с.Кульчинвул.Космонавтів, 23-49(непарні),вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Кірова, 10-34,вул.Садова,буд. 1-40,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-26109:00-17:00Ківерцівське ССТ - магазинс. Суськвул. Незалежності,вул. Миру, буд. 2,4-7,9,13,15,19,21,22вул. Радянська, буд. 22,30,39вул. 1-го травня, буд. 11-15-27,29,-34вул. Киричука, буд. 1-8-11,13,26,30вул. Ветеранів, буд. 1-5,7-21,23-351. 9:00-17:00ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник" с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська2. ПЛ-0,4кВ від КТП-22 9:00-17:00с.Старий Мосир1. 9:00-17:00Магазин с.Защитів вул.Центральна,Л.Українки,Набережна,Підлісна.2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП№235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00Відділ освіти – Навчально-дозвільний центрс. Усичі, вул. Привітна, Квітнева, Соборності2. КТП-134 8:00-17:00 с. Лаврів: ФОП Борисюк Г.С. – магазин;церквас. Лаврів, вул. Набережна, Лісова, Шкільна1. ПЛ-04 КТП-147 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Вигнанка2. ПЛ-04 КТП-227 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини Смт. Шацьк вул.: Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників.3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-53-05 до ЛР-165 для ремонту ЛР-10 КТП-232 11:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП),КТП-444, с. Матейки - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).КТП-232 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-203, с. Гораймівка.1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 М-н Дебют, Дім Декору, Компютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптеки Вестфарм Сальве; кіоск Хліб. М.Нововолинськ вул. Винниченка 2-6 ;Св. Володимира 2-8.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,с.Рудня АТС, пилорама.с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна..12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.13. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.1. КТП-62,98 09-00-16-00 Школа магазин с Яревище вул Центральна, Клебанщина2. Л-27-03 10-00-17-00 Дитсадік школа магазин с Брідки-повністю,Нова Вижва вул Шевченка, .Л.Українки, 8 березня, Незалежності, Підрічна, Жовтнева, пров Зелений, Молодіжний1. ПЛ 0,4кВ КТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин2. ПЛ 0,4кВ КТП-105 9:00-16:30 смт.Луків3. ПЛ 0,4кВ КТП-95 10:00-16:30 с.Соловичі