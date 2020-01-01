В Україні з'явиться нова посада, яка буде у державних органах





Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, - повідомляє



Вона буде у кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади.



"Гаряча новина… врешті-решт сьогодні прийняли постанову на кабміні з CDTO! CDTO – Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації. На рівні державних органів – це профільний заступник. Відтепер такі позиції з'являться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції, та інших центральних органів виконавчої влади", - повідомив міністр.



Перші CDTO у пілотному режимі з'явились у Херсонській ОДА і Харківській мерії. Мінцифри узгоджуватиме, призначатиме і координуватиме керівників цифрової трансформації.



За словами Федорова, це буде "новий рівень менеджменту реалізації державної політики, нова професія і нові можливості".



Він також додав, що наразі у Мінцифри вже готують систему підбору менеджерів, навчання, адаптації і систему KPI.

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