Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ

У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2020 року.Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, у зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж у місті затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів "Луцьктепла" для мешканців міста."Протягом міжсезоння об'єкти вимушені зупинятися на ремонт. Цього року на наших великих об'єктах - 10 квартальних котелень - будуть проводити заміну пальників. Подібні заходи дозволять зменшити використання ресурсів", - відзначив директор ДКП "Луцьктепло"Він також зазначив, що із грудня 2019 року населенню перераховують вартість тепла через зниження ціни на газ. Зокрема, у січні сума в платіжках зменшилася на 16 %, у лютому - на 24 %. При цьому лучани боргують "Луцьктеплу" біля 90 мільйонів гривень. Підприємство ж має борг перед НАК "Нафтогаз" у 200 мільйонів гривень.