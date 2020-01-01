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Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ

Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2020 року.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж у місті затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів "Луцьктепла" для мешканців міста.

"Протягом міжсезоння об'єкти вимушені зупинятися на ремонт. Цього року на наших великих об'єктах - 10 квартальних котелень - будуть проводити заміну пальників. Подібні заходи дозволять зменшити використання ресурсів", - відзначив директор ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський.

Він також зазначив, що із грудня 2019 року населенню перераховують вартість тепла через зниження ціни на газ. Зокрема, у січні сума в платіжках зменшилася на 16 %, у лютому - на 24 %. При цьому лучани боргують "Луцьктеплу" біля 90 мільйонів гривень. Підприємство ж має борг перед НАК "Нафтогаз" у 200 мільйонів гривень.
Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ
Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ

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Теги: відключення, вода, Луцьк, адреси
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