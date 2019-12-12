У Львові 23-річний хлопець зарізав свою матір та тітку

У Львові поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства своєї матері та тітки.Так, 3 березня приблизно о 22:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що 58-річна львів’янка, мешканка одного з будинків на вулиці Науковій, декілька днів не виходить на зв'язок та не з’являється на роботу, - пише ГУНП у Львівській області.На місце події приїхали правоохоронці. Отримавши дозвіл родичів, правоохоронці зайшли у квартиру та підвал, де виявили тіла двох жінок без ознак життя з численними ножовими пораненнями. Поліцейські встановили особи загиблих – ними виявились мешканки квартири віком 58 та 76 років.«Також у помешканні поліцейські виявили 23-річного сина однієї із загиблих жінок. Друга жертва була його тіткою. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що саме він причетний до спричинення загиблим ножових поранень, які призвели до смерті. Знаряддя вбивства - ніж, з місця події вилучено. Затримати зловмисника стало можливим завдяки професійним діям патрульних поліцейських», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.